Uomini e Donne, Natalia Paragoni criticata sui social: "Comportati come una vera madre" lei replica così

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni è stata criticata sui social dagli haters per come vive il suo ruolo di madre. Ecco la sua replica!

Natalia Paragoni è una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più seguite sui social: la storia d'amore con Andrea Zelletta, conosciuto come tronista all'interno del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha fatto sognare molti fan. La coppia ha accolto quasi un anno fa la piccola Ginevra, la loro primogenita e spesso l'ex corteggiatrice ha raccontato come vive la sua condizione di mamma sui social. Purtroppo, come spesso accade, le sue dichiarazioni sono prese di mira dagli haters che non perdono occasione di criticarla.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni criticata sui social: "Imparara a comportarti da mamma"

Lo scorso luglio, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori della piccola Ginevra: l'ex coppia nata negli studi di Uomini e Donne è molto attiva sui social e condivide attimi di vita quotidiana. Non solo, perché spesso condividono con i followers anche le decisioni che prendono in merito a come vivere la loro genitorialità, come la scelta di non mostrare il volto della piccola Ginevra per qualche tempo sui social.

Non sempre le loro dichiarazioni sono accolte con benevolenza e gli haters si fanno avanti per dire la loro su come i due ex protagonisti del dating show stanno crescendo la loro bambina. Di recente, a finire nel mirino dei soliti leoni da tastiera è stata Natalia Paragoni. L'ex corteggiatrice aveva subito diverse critiche verso gli ultimi mesi di gravidanza quando aveva deciso di partecipare a un concerto con il pancione ben in mostra. Alcune followers l'avevano criticata per la sua scelta di abbigliamento, considerandolo inappropriato per una futura madre.

Anche questa volta a essere messa in discussione è proprio Natalia Paragoni e sempre per il modo in cui sceglie di vivere la maternità. In un box di domande che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, Paragoni si è trovata a dover rispondere a una domanda dal tono velenoso:

"Non è ora che inizi a fare un po' la mamma seria"

Uomini e Donne, la replica di Natalia Paragoni alle critiche degli haters

Stanca di queste continue offese, l'ex corteggiatrice non si è tirata indietro e ha risposto a tono a questo commento, ribadendo che l'idea di madre che spesso si ha è del tutto sbagliata e cambia da individuo a individuo. Sulle sue stories di Instagram, perciò, è apparso uno screnn del commento a cui lei ha replicato così:

"La mamma seria per voi: è stare a casa 24h su 24, vestirsi in un certo modo, divertirmi esclusivamente con mia figlia, le vacanze farle solo con lei. Io non sarò per voi una mamma seria, ma per me chi scrive e pensa queste cose è solo un troglodita"

Natalia Paragoni era stata anche criticata per la scelta di affiancare alla figlia una tata, in modo che la piccola avesse sempre qualcuno vicino, quando lei e Andrea Zelletta erano impegnati per motivi di lavoro. Tuttavia, entrambi hanno sempre fatto in modo di poter essere vicini alla piccola e non farla sentire sola:

"Ginevra ha una bravissima tata e comunque c'è lei quando non ci siamo. Cerchiamo di alternarci anche quando c'è la tata e cerchiamo sempre di esserci"

