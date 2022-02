Uomini e Donne, Nadia Marsala innamorata di Massimiliano: ''Gemma Galgani? Mi fa sorridere''

Gossip TV

Nadia Marsala parla della relazione con Massimiliano Bartolini, nata nello studio di Uomini e Donne.

Nadia Marsala è rimasta folgorata da Massimiliano Bartolini e, nonostante Gemma Galgani si fosse fatta in quattro per catturare l’attenzione del cavaliere, è scesa in campo per conquistarlo. La coppia di Uomini e Donne sta vivendo una relazione travolgente, nonostante le continue incursioni della dama torinese, che sembra non voler accettare di aver perso l’occasione di corteggiare il cavaliere.

Uomini e Donne, Nadia Marsala si sbilancia su Massimiliano Bartolini

Nadia Marsala è diventata, in pochissimo tempo, una delle dame più amate del Trono Over grazie alla sua schiettezza e alla sua eleganza. La dama romana è approdata a Uomini e Donne nella speranza di trovare l’anima gemella e sembra che il suo desiderio sia stato realizzato grazie alla frequentazione con Massimiliano Bartolini. Il cavaliere è stato notato immediatamente da Gemma Galgani, che sembra non aver preso bene l’idea di essere stata battuta dalla rivale, ma il cuore di Massimiliano è finito immediatamente nelle mani di Nadia, con la quale c’è una sintonia unica.

Intervistata dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, Marsala ha raccontato: “Massimiliano ha invaso di parole bellissime la mia vita, e sta tirando fuori sentimenti che tenevo chiusi da anni in un cassetto. Tendo a credere a tutto ciò che mi dice perché lo fa con tanto trasporto che sono due le possibilità: o è solo un cantastorie o sono davvero una donna fortunata… Sono estremamente coinvolta da lui […] Nella vita non ci sono certezze, ma il solo pensiero di non vederlo più mi devasta […] Massimiliano è un tornado, un chiacchierone che non sta zitto un attimo e questi sono sia pregi che difetti. Adoro che sia un uomo generarono, anche d’animo, e che ha un grande bisogno di sentirsi amato cosa che - senza falsa modestia - credo di saper fare. Averlo conosciuto è stata una fortuna, è stato il destino”.

Parlando delle interferenze di Gemma, che sembra scettica su questo rapporto, Nadia ha ammesso: “Quando non sono provocazioni non mi infastidiscono: quindi, per la maggior parte delle volte, le incursioni di Gemma fanno sorridere anche me. Credo che Gemma non sia la donna adatta a Max. Solo io posso sopportare uno come lui che è una valanga di amore, parole e azioni”. Vi piace questa coppia?

