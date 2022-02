Uomini e Donne: tutti contro Diego Tavani, il cavaliere in difficoltà

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Diego Tavani non convince e riceve critiche.

Nella puntata di Uomini e Donne, in oda oggi su Canale5, Giuliana continua a frenare con Biagio Di Maro, mentre Luca Salatino si mostra deluso dalle reazioni di Soraia in studio. Diego Tavani nuovamente al centro delle polemiche per il rapporto con Gloria.

Uomini e Donne: Diego e Gloria non convincono

La puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto della conoscenza tra Biagio Di Maro e Giuliana, che ha dato una seconda occasione al cavaliere dopo aver dichiarato di non voler continuare vista la differenza di sentimento tra loro. “Dico la verità, io non sarei dovuta uscire perché ero impegnata poi, invece, all’ultimo minuto ho detto di sì, e ho apprezzato che lui si è organizzato. L’interesse c’è tanto da parte sua, il problema fondamentale è che non è lo stesso mio. Possiamo continuare, ma se non mi scatta non mi scatta”, ha ammesso la dama. Nel frattempo, Maria De Filippi legge una lettera che Federica Aversano ha scritto a Matteo Ranieri, dispiaciuta di essere costretta a casa con la febbre, che rallegra molto il tronista.

In studio approdano nuovi cavalieri per Sara Zilli e Daniela. Dopo le presentazioni, Sara ammette di non voler conoscere il cavaliere perché non è il suo prototipo fisicamente, e questo commento le porta molte critiche: “Volete l’uomo che va in palestra, ma nell’amore si costruisce”, ha sbottato Gianni Sperti. Dopo un ballo, Luca Salatino prende la parola per criticare Soraia, che secondo lui non si impegna a corteggiarlo in puntata, preferendo rimanere sempre al suo posto piuttosto che approfittare di alcuni momenti per parlare con lui. Soraia spiega di non averlo raggiunto per consolare Federica e di esserci rimasta male perché lui non l’ha portata in esterna.

Conclusa la discussione, Diego Tavani prende posto al centro dello studio per conoscere una nuova dama e Sperti non perde occasione per punzecchiare il cavaliere, dichiarando che se il romano è pronto a conoscere altre donne è perché non prova nulla per Gloria. La dama romana conferma che il bacio ancora non c’è stato e Diego ammette che non prova un sentimento tale da dare un’esclusiva a Gloria. Nella querelle interviene anche Armando Incarnato, che critica ferocemente il romano. Tocca poi al partenopeo che conosce una nuova dama che lo convince con la sua solarità.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.