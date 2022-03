Uomini e Donne, Nadia e Massimiliano lasciano insieme il programma: la reazione di Gemma Galgani

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Nadia e Massimiliano lasciano il programma insieme.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Massimiliano Bartolini chiede a Nadia Marsala di lasciare insieme il programma. Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno ancora problemi di comunicazione e interviene Maria De Filippi.

Uomini e Donne: lieto fine per Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini

La puntata di Uomini e Donne si apre sullo sfogo di Pinuccia, che scoppia in lacrime per le accuse di Tina Cipollari, che crede che la dama influenzi troppo Alessandro nelle sue scelte. Archiviato il caso, Nadia Marsala riceve la richiesta più dolce di sempre: Massimiliano vuole lasciare il programma con lei, per vivere lontano dalle telecamere il loro amore, perché ormai lui si sente completamente innamorato della romana. Mentre Nadia si commuove e accetta la proposta di Massimiliano, Tina Cipollari tira in ballo Gemma Galgani, che per settimane ha insinuato che questo amore non fosse vero. “Tutti che se ne vanno e tu sei ancora qui al chiodo”, ha dichiarato l’opinionista.

Si passa poi al durissimo confronto tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano i quali, nonostante abbiano tante cose in comune e siano legati da un bel feeling, non riescono a chiarire alcuni punti fondamentali del loro rapporto. Secondo Gianni Sperti, nonostante le parole stavolta dure del cavaliere, lui è invaghito della dama bresciana e si vede dalle reazione che ha anche in puntata. L’unica perplessità che rimane è il fatto che tra la coppia non vi sia stata ancora un’intimità importante, nonostante la grande attrazione. “Io sento che gli piaccio e ci tiene, però ci sono state delle cose che mi hanno fatto distaccare”, ha ammesso Platano.

Secondo Alessandro il problema è anche il modo di vivere il distacco che è squilibrato e li porta a discutere, soprattutto perché il cavaliere non accetta che Ida possa frequentare altre persone. Maria De Filippi interviene sulla questione, cercando di far capire anche il punto di vista di Alessandro che deve fare i conti con una donna per la quale prova qualcosa ma che ha uno stile di vita completamente diverso dal suo. Dopo aver cercato di chiarirsi, Ida e Alessandro hanno annunciato di voler prendere qualche altro giorno per viversi e decidere se continuare o meno questa frequentazione.

