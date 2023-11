Uomini e Donne, Michele Longobardi torna a commentare l'addio al programma: "Non volevo essere scelto, perché..."

Gossip TV

Michele Longobardi, ex corteggiatore della tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero, è tornato a raccontare del perché ha scelto di abbandonare il trono.

La decisione di Manuela Carriero, ex tronista di questa edizione di Uomini e Donne, di eliminare Michele Longobardi è giunta inattesa: l'ex corteggiatore, infatti, è stato uno dei personaggi più amati di questi primi mesi della nuova edizione del dating show Mediaset in onda su Canale5. Grazie alla sua simpatia e al suo ottimismo, Michele ha conquistato il cuore del pubblico e in molti speravano diventasse la scelta di Manuela, mentre altri fan auspicavano per lui il trono in futuro.

Uomini e Donne, Michele Longobardi su Manuela Carriero: "Non volevo mi scegliesse perché..."

Dopo un inatteso confronto con entrambi i suoi ex corteggiatori, Manuela ha abbandonato il trono di Uomini e Donne, tornando qualche giorno dopo sui social non mancando di lanciare qualche frecciatina ai due ragazzi con un post su Instagram. A detta dell'ex tronista, infatti, entrambi i ragazzi erano interessati solo alla visibilità e non a conoscerla davvero, sopratutto, Michele, che non perdeva occasione per scherzare con i cavalieri e le dame del parterre. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni nel suo format Casa Lollo, l'ex corteggiatore ha risposto ad alcune curiosità sul suo percorso nel programma di Maria De Filippi, come la ragione che lo ha spinto a presentarsi nella trasmissione:

"Mi sono iscritto perché con la mia migliore amica mi lamentavo delle delusioni d'amore. Le è fan del programma e mi dice di iscrivermi così avrei coniugato il mio estro con la ricerca dell'amore. All'inizio quando scendi - almeno per me è stato così - ti devi basare sui pochi elementi estetici e un po' sul video di presentazione. Mi piaceva fisicamente e basandomi su quello e sulla sua dolcezza ho scelto di rimanere. Sono state valutazioni superficiali, ma se non mi fosse piaciuta me ne sarei andato sicuramente"

Stupendo con la sua franchezza, Michele ha rivelato che se Manuela l'avesse scelto non sapeva come avrebbe reagito:

"Non sarebbe stato un problema dire di no al momento della scelta, ma ho capito di non voler continuare il percorso prima della scelta. Sono arrivate critiche che andarmene fosse prematuro e che ci abbia messo troppo tempo ad andarmene. M ene sono andato quando ho capito che secondo me non era la ragazza per me. Non mi serve stare in televisione, siamo in un programma di datign. Non nego che io quando sono stato richiamato - dopo la lettera in cui mi scusavo - ho detto 'se la lettera è eloquente, perché vengo richiamato?Che voglia scegliermi?'. Non l'avrei presa bene, sarebbe stata una cosa fatta con zero premesse. Per fortuna non è stato così, io avrei evitato anche quel confronto"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne