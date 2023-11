Uomini e Donne, Manuela Carriero: "Volevo trovare l'amore, ho trovato solo tanta delusione"

Gossip TV

Manuela Carriero, intervistata dal magazine dedicato al programma, ha parlato della conclusione prematura del suo trono a Uomini e Donne non nascondendo la sua grande delusione per come sono andate le cose.

Uomini e Donne, parla Manuela Carriero: "Ecco cosa mi ha ferito di più"

Era rimasta subito incuriosita dagli occhi celesti e dall'istrionismo partenopeo di Michele, e dai modi misteriosi e ombrosi di Carlo, ma quando si è resa conto che nessuno dei due sarebbe stato un sì ha deciso, inaspettatamente, di abbandonare il percorso.

"Ho provato a far scendere altri ragazzi - ha dichiarato Manuela a Uomini e Donne Magazine - ma poi ho deciso di rimanere con loro due, non mi piace lasciare le cose a metà. Volevo godermi appieno l'esperienza da tronista, avevo tutte le buone intenzioni di trovare l'amore. Michele mi ha colpito per la sua simpatia, Carlo per il suo essere misterioso. Sono l'uno l'esatto opposto dell'altro, e questo mi aveva molto incuriosita. Ho scelto immediatamente di concentrarmi su di loro perché non ho pensato alle strategie televisive, ma alle mie sensazioni. Volevo semplicemente conoscerli senza sottolineare il mio "ruolo" da tronista ma come una semplice ragazza. Non volevo che ci fossero differenze tra loro e me"

La 34enne pugliese ha anche dichiarato cosa l'ha più ferita:

"Essere considerata "moscia" e "senza carattere" senza avermi dato modo di farmi conoscere. Forse la mia educazione e il mio essere attenta agli altri sono stati fraintesi"."

La Carriero ha poi concluso:

"Riprendo la mia vita in mano, sono felice anche da sola. Rifrequenterò i miei amici di sempre e mi concentrerò quanto più possibile sul mio lavoro. L'amore? Non si cerca, spero mi venga a trovare"

