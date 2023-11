Uomini e Donne, Michele Longobardi non si risparmia su Manuela Carriero? La frecciatina social non passa inosservata!

Gossip TV

Dopo l'addio al trono di Uomini e Donne, Manuela Carriero è tornata sui social con una frecciatina contro i suoi ex corteggiatori e sembra che uno di loro, Michele Longobardi, abbia deciso di risponderle a tono. Ecco come!

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Michele Longobardi, ha pubblicato sui social una storia che sembra una frecciatina di risposta a un post di Manuela Carriero, ex tronista che nei giorni scorsi ha abbandonato il trono classico del dating show targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Michele Longobardi: frecciatina social contro Manuela Carriero?

Nelle scorse puntate del programma in onda su Canale5, Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il trono, dopo che entrambi i suoi corteggiatori, Michele e Carlo, si erano autoeliminati. Dopo un umiliante confronto in studio, la tronista aveva salutato entrambi ed era uscita dal programma, ma tornata sui social non aveva mancato di lanciare qualche frecciatina contro i suoi ex corteggiatori e in particolare contro alcune affermazioni su di lei. Nel post pubblicato per Halloween, la ragazza si è mostrata con un travestimento da mummia sexy, scrivendo come didascalia:

"Ora sì che sono una vera mummia...eloquente"

In riferimento alle parole che spesso si era sentita rivolgere da Michele e Carlo: i due ragazzi, infatti, avevano più volte rimarcato che il carattere della tronista fosse troppo mansueto e privo di mordente e con il suo post Manuela ha voluto lanciare loro una frecciatina. Ovviamente, anche se in maniera indiretta, Michele ha risposto con un'altra frecciatina social, pubblicando una storia altrettanto eloquente: nella foto pubblicata, infatti, in occasione della festa più spaventosa di sempre, Michele ha mostrato una foto del film che stava vedendo, insieme al suo gatto, sul letto. Nulla di strano, se non fosse per la scelta del film in questione, ben visibile sullo sfondo della tv nonostante la lontananza. La pellicola in questione è...La Mummia!

Per smorzare forse i toni, l'ex corteggiatore ha aggiunto come didascalia:

"Io che mi rilasso sul divano come se non avessi lasciato il cambio di stagione a metà e panni sparsi ovunque"

