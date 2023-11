Uomini e Donne, Manuela Carriero torna sui social: il suo ultimo post è una frecciatina ai suoi ex corteggiatori?

Gossip TV

Dopo l'addio a Uomini e Donne, Manuela Carriero è tornata sui social e ha scritto un post che sembra una frecciatina ai suoi ex corteggiatori. Ecco cosa ha scritto!

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, la tronista Manuela Carriero ha abbandonato il trono dopo che entrambi i suoi corteggiatori, Carlo e Michele, hanno deciso di eliminarsi dal programma e rinunciare alla sua conoscenza. Tornata sui social, in occasione di Halloween, l'ex tronista ha pubblicato un post su Instagram che contiene una chiara frecciatina ai suoi ex corteggiatori.

Uomini e Donne, Manuela Carriero torna sui social e lancia una frecciatina ai suoi ex corteggiatori!

Il trono di Manuela non è stato certo uno dei più fortunati, né particolarmente apprezzati: sui social, in diversi hanno affermato di trovare troppo opprimente il carattere della tronista e hanno spesso preso le parti di Michele Longobardi, uno dei suoi corteggiatori, mentre anche contro Carlo si sono scagliati in molti, a causa di alcune uscite poco garbate nei confronti di Manuela. Dopo diverse settimane in cui le sue dinamiche sono state assenti in trasmissione, nella puntata di ieri, martedì 31 ottobre, Manuela ha chiesto un confronto a entrambi i ragazzi, che si erano autoeliminati, per capire cosa fosse successo.

Il confronto è stato lungo e, come ha sostenuto la padrona di casa del dating show di Canale5, Maria De Filippi, anche umiliante e penoso da guardare per la tronista: entrambi i corteggiatori, infatti, avevano in diverse maniere reso esplicito il loro disinteresse per Manuela, ma la tronista continuava a sostenere che questa fosse una scusa e che dopo solo due esterne non si poteva dire di aver conosciuto qualcuno. Ma, come le aveva fatto notare Michele, anche in poche uscite lui si era fatto un'idea di chi era la tronista e, benché la trovasse bellissima, non era abbastanza per lui. Alla fine, Manuela ha abbracciato entrambi e i due ragazzi sono usciti dal programma, ma anche la tronista ha salutato tutti, chiudendo così la sua avventura nel dating show di Mediaset.

Ora, tornata sui social e in occasione di Halloween, Manuela ha pubblicato un post che è una chiara frecciatina ai suoi ex corteggiatori. Entrambi, infatti, hanno sempre accusato l'ex tronista di essere moscia e senza carattere...quasi una mummia e Manuela ha deciso di pubblicare uno scatto ironico, la cui didascalia era un riferimento a queste parole che si è sentita rivolgere in più di un'occasione:

"Ora sì che sono una mummia...è eloquente! Happy Halloween Day. Grazie di cuore per tutti i messaggi trovati in direct dopo due mesi. Vorrei spiegarvi alcune cose nelle storie in questi giorni"

Nelle foto pubblicate, Manuela indossa un costume da mummia e con questa frase intende lanciare un messaggio chiaro a tutti quelli che l'hanno considerata una noia e priva di vita in trasmissione, compresi proprio i suoi ex corteggiatori.

