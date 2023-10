Uomini e Donne, Michele Longobardi lancia una frecciatina sui social al rivale Carlo Marini?

Gossip TV

Sui social Michele Longobardi, corteggiatore di Uomini e Donne, sembra aver lanciato una frecciatina al rivale Carlo Marini. Ecco cosa è successo!

Il trono classico di Uomini e Donne di quest'anno non sembra riscuotere particolarmente successo tra il pubblico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: tronisti troppo giovani - Cristian e Brando - e dinamiche che non sembrano davvero intrattenere i fan di lunga data della trasmissione. Molto apprezzato, tuttavia, è uno dei protagonisti di questo trono, il corteggiatore Michele Longobardi, napoletano sceso a corteggiare Mnauela Carriero. La simpatia e la natura giocosa del ragazzo lo hanno già reso uno dei beniamini del pubblico e la sua ironia sembra farsi sentire anche sui social, dove pare abbia lanciato una frecciatina al rivale Carlo Marini.

Uomini e Donne, Michele Longobardi lancia una frecciatina contro Carlo Marini?

Carlo Marini si è reso protagonista di un'accesa discussione con la tronista Manuela Carriero: il corteggiatore l'ha accusata di averlo ignorato dopo l'esterna, durante un confronto in studio alla presenza anche di Michele, su cui la tronista si è totalmente concentrata. Il teatrino messo in piedi non è molto piaciuto al pubblico, che su X ha dato vita a meme e tweet sulle pessime doti recitative di Carlo. Dato che il corteggiatore e Manuela sono usciti per una sola esterna, la sua rabbia è sembrata molto fuori luogo e in molti non hanno apprezzato la presa di posizione contro di lei.

A modo suo, anche Michele Longobardi ha voluto esprimere cosa pensa della discussione messa in piedi dal rivale e che è stata mostrata proprio in questi giorni su Canale5. In una storia su Instagram, dopo la messa in onda del programma, Michela ha pubblicato quella che sembra una vera e propria frecciatina verso Carlo e il suo atteggiamento con Manuela.

Nella storia Instagram. il corteggiatore ha inserito una breve clip tratta da CentoVetrine, la popolare fiction che è andata in onda su Canale5 dal 2001 al 2016. Nel video, si possono vedere due degli storici protagonisti della soap, Ettore e Anita Ferri litigare furiosamente. In molti hanno subito pensato che fosse un riferimento all'enfasi con cui Carlo si è rivolto a Manuela e alla discussione messa in campo durante la trasmissione.

