Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta Alessio, Aurora Tropea "sotto shock" in studio [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, Maria De Filippi ha bacchettato Alessio per la situazione con Claudia e Barbara. Aurora Tropea e Marco continuano la loro conoscenza con una novità che manda in tilt la dama. Ecco cosa è successo.

La puntata di oggi di Uomini e Donne riporta al centro studio la storia tra Alessio, Barbara e Claudia. Aurora e Marco ammettono di volere l'esclusiva l'uno con l'altra. Manuela e i suoi corteggiatori vivono dei momenti di tensione.

Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta Alessio, Aurora Tropea sotto shock in studio

Barbara De Santi aveva deciso di uscire dalla conoscenza con Alessio, dopo che aveva scoperto che il cavaliere aveva baciato anche Claudia e sembrava interessato a conoscere tutte e due. Nel dopo puntata, la produzione mostra che Alessio cerca Barbara per convincerla a non chiudere la loro conoscenza. L'atteggiamento del cavaliere ferisce molto Claudia, che ricorda come il cavaliere sia stato affettuoso con lei durante le loro uscite e quando entra in studio, Maria De Filippi svela che Alessio è uscito con Barbara in amicizia, ma la dama svela che ci ha provato con lei. Alessio ribadisce che sta vivendo in un periodo della sua vita in cui vuole prendersi le cose così come vengono, senza troppi pensieri, però, ha provato una sorta di fastidio nel sapere che Claudia avrebbe potuto riallacciare i rapporti con Marco, un altro cavaliere del parterre.

Maria De Filippi interviene ricordando a Barbara di concentrarsi su come Alessio si sta comportando e non sulla minigonna di Claudia, che Barbara ha definito volgare. Anche ad Alessio la conduttrice del dating show di Canale5 non risparmia una critica, perché di fronte alle parole cattive di Barbara nei confronti di Claudia lui non ha mosso un dito, né ha provato a difenderla. Maria fa ripartire il video in cui Alessio chiede con insistenza a Barbara di ripensarci e sottolinea alle due dame l'atteggiamento contraddittorio del cavaliere, invitando Barbara a non prendersela con Claudia, non vedendola come una rivale, ma di concentrarsi su come Alessio le sta manipolando. Tuttavia, stando a come le due dame tornano a battibeccare, sembra che invocare la solidarietà femminile tra le due sia stato del tutto inutile. Dopo un'accesa discussione, Barbara decide di chiudere ogni rapporto e anche Claudia non sembra convinta di voler proseguire.

La dama, poco dopo, chiude anche la conoscenza con Marco, il cavaliere che stava conoscendo sia lei che Aurora Tropea: entrambi, infatti, sentono che tra loro c'è solo una bella amicizia. Chiamata al centro studio, Aurora e Marco svelano che si sono baciati durante l'ultima uscita, scatenando un certo stupore. Lo stupore aumenta quando Marco rivela che vorrebbe dare l'esclusiva ad Aurora, tanto che anche la dama è presa in contropiede. Quando anche la conduttrice le chiede se anche per lei è lo stesso, Aurora è titubante e Tina Cipollari svela che per lei deve essere stato uno shock. Ma alla fine anche la dama ammette di avere un certo interesse per lui e che vuole continuare a conoscere solo lui. L'opinionista insiste nel dire che per la dama è una vera sorpresa.

Spazio al trono classico con Manuela: durante l'esterna con Carlo, i due hanno parlato molto di Michele e in studio il corteggiatore è molto arrabbiato con la corteggiatrice, tanto che le chiede se pensa di essersi comportata bene nei suoi confronti e perché, visto che ammette di essere stata bene con lui in esterna, non ha pensato di dirgli nulla, ignorandolo quasi. Il corteggiatore le ricorda che durante l'ultimo confronto in centro studio ha dato attenzione solo a Michele e hanno parlato solo delle storie pubblicate sui social dall'altro corteggiatore. La tronista è allibita dal modo in cui Carlo le sta parlando e gli dice che avrebbe potuto dirle anche lui qualcosa, se era così infastidito. La discussione si accende e Carlo continua a dichiarare di essere molto ferito dall'indifferenza mostrata da Manuela nei suoi confronti. La conduttrice svela che è arrivata una segnalazione da parte della madre del corteggiatore Carlo che avrebbe screditato la presenza del figlio nel programma per corteggiare Manuela.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne