Uomini e Donne, Michele Longobardi: "Ho vissuto un periodo difficile, ma ho trovato dentro di me la forza di affrontarlo"

Michele Longobardi, nuovo tronista di Uomini e Donne, si è raccontato al magazine del programma, svelando un retroscena sulla sua vita e cosa spera di trovare nel dating show.

Michele Longobardi è uno dei nuovi tronisti della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne: ex corteggiatore di Manuela Carriero nella precedente edizione, Michele ha deciso di mettersi in gioco e trovare l'amore dopo un periodo molto difficile.

Uomini e Donne, Michele Longobardi svela: "Ho vissuto un periodo difficile, ma ho trovato la forza dentro di me"

Sempre solare e sorridente, Michele Longobardi non ha, però, mai nascosto di aver vissuto un periodo difficile qualche anno fa e che è riuscito a superarlo solo grazie alla presenza dei suoi amici e della sua famiglia, a cui è molto legato: "L'ho affrontato innanzitutto trovano in me il coraggio e la forza, cercando di avere speranza nel futuro. Sicuramente è stato importante l'aiuto dei miei amici, che mi hanno supportato nelle scelte quando mi sentivo in ansia o avevo paura. Piano piano ho ripreso in mano la mia vita".

Anche nel video di presentazione l'attuale tronista ha rivelato che tra i 19 e i 24 anni ha sofferto di ansia e attacchi di panico e che questo disagio si era manifestato anche nel suo relazionarsi con l'altro sesso. Tuttavia, come ha dichiarato al magazine del programma, è uscito da questo periodo così difficile e si è rimesso in gioco anche in amore. Prima di decidere di proporsi come tronista del dating show di Canale5, Michele ha frequentato una ragazza per alcuni mesi, ma tra loro non è scattata la scintilla:

"La mia ultima relazione serie è finita tre anni fa e siamo stati insieme cinque anni. La relazione è diventata abitudinaria ed era calato l'interesse. Cosa forse normale, ma allo stesso tempo non c'era la spinta per continuare. In questi casi, meglio chiudere"

L'ex corteggiatore ha poi raccontato che vorrebbe trovare l'amore e che sente la mancanza di una relazione in cui elementi come la quotidianità e la condivisione di momenti di vita insieme siano alla base del rapporto:

"Mandare un messaggio anche raccontando le cose pià semplici, le proprie esperienze, le proprie ambizioni...Un'altra cosa che mi manca sono le uscite romantiche alla sera, magari una cena al ristorante e poter assaggiare l'uno il piatto dell'altro. Questa è una cosa molto carina che mi manca molto"

Uomini e Donne, Michele Longobardi e il suo rapporto con il nonno Ciro

Già nel suo video di presentazione è apparso evidente come tra Michele e suo nonno Ciro ci sia un forte legame. Il nonno del tronista è un grande appassionato di Uomini e Donne e non perde mai una puntata e ha promesso che seguirà attentamente il nipote con la sua avventura in tv. Su di lui, Michele ha rivelato che, purtroppo, negli ultimi tempi non riescono a trascorrere molto tempo insieme, come quando era più piccolo.

Dato che per Michele non è la prima volta al centro studio, il tronista è certamente più abituato alle telecamere, anche se lo stesso Michele ha ammesso che almeno inizialmente ha avvertito un certo imbarazzo. Infine, sul tipo di donna che spera di poter conoscere ammette che non ama le persone molto permalose:

"Mi piace stuzzicare anche la persona che sta al mio fianco. Deve saper stare al gioco: questa è la cosa più importante. Altrimenti non fa per me. Secondariamente, deve essere anche un tantino permalosa. Provocare, provocare e non vedere una reazione...Insomma, deve esserci il giusto mix"

