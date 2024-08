Uomini e Donne, Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, è il nuovo tronista [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, 28 agosto, è stato annunciato il primo tronista della nuova edizione di Uomini e Donne: si tratta di Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero!

Michele Longobardi è il primo tronista della nuova edizione di Uomini e Donne: con un colpo di scena, l'ex corteggiatore di Manuela Carriero - la precedente tronista - sale sul trono classico in cerca del vero amore. Poco fa, sui principali account social del dating show di Canale5 e condotto da Maria De Filippi è apparso il suo video di presentazione.

Uomini e Donne, Michele Longobardi è il nuovo tronista del programma

Dopo aver corteggiato Manuela Carriero nell'ultima edizione del dating show, Michele Longobardi è stato scelto per sedere sul trono classico. Originario di Castellammare di Stabia, l'ex corteggiatore si è fatto notare per la sua simpatia e solarità. La conferma che sarà uno dei nuovi tronisti della prossima edizione è arrivata pochi minuti fa, con il suo video di presentazione sui social.

Nel filmato, Michele racconta che ha 28 anni e che vive con suo padre, i suoi genitori si sono separati quando aveva 7 anni e questa separazione l'ha segnato per un certo periodo. Tuttavia, ha trascorso un'adolescenza felice, scherzando con gli amici e divertendosi come tutti i ragazzi della sua età. Ancora oggi, dice, è un giocherellone e ha sempre voglia di scherzare.

A 19 anni ha iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico:

"Ho iniziato a trascurarmi, sono arrivato a pesare 110 kg, è stato un periodo difficile, anche con le ragazze. I miei 19/20 anni sono stati un brutto periodo, ma non mi piace raccontarli in maniera tragica. Mi hanno dato tanto e ne vado molto fiero. Mi è rimasta una paura, quella del tempo che scorre e scoppio in lacrime"

Michele si definisce estroverso e socievole, ma anche un po' provocatore e con le ragazze dice di essere dolce e passionale:

"Anche se quando mi piace una ragazza divento impacciato. Però, vi avviso, sono un baciatore seriale, mi scappa facilmente il bacio. A Uomini e Donne spero di trovare una ragazza con cui condividere la mia quotidianità, mi manca quell'intimità e confidenza da relazione che non vivo da un po'."

Michele ha rivelato che suo nonno Ciccio è un grande fan della trasmissione e che sarà sicuramente felice di vederlo sul trono. In videochiamata con lui, Michele gli ha rivelato che sarà lui il nuovo tronista e nonno Ciccio ha promesso che vedrà tutte le puntate della nuova edizione.

Uomini e Donne, Michele Longobardi aveva corteggiato Manuela Carriero solo un anno fa

Abbiamo conosciuto Michele Longobardi lo scorso anno, quando a settembre è stato tra i corteggiatori di Manuela Carriero. Con quest'ultima sembrava procedere tutto per il meglio e la tronista aveva ridotto la conoscenza dei corteggiatori a lui e Carlo Marini - che è stato tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island -.

Michele si è dimostrato sin da subito scherzoso e ironico e i fan lo ricordano mentre gironzolava negli studi Elios, chiacchierando con altri protagonisti del dating show in maniera cordiale. Per la sua solarità è stato paragonato da Gianni Sperti a Massimo Troisi e ha conquistato le simpatie dello studio. Con Manuela la conoscenza si è interrotta dopo che la tronista ha iniziato a manifestare dubbi e insicurezze e Michele ha deciso di lasciare la trasmissione.

In maniera inaspettata, la tronista gli chiese di tornare, dopo che anche Carlo Marini aveva deciso di abbandonare il percorso, e in un ultimo confronto in studio aveva cercato di chiarire con entrambi, ma senza riuscirci. Michele le aveva augurato il meglio, dicendole che non pensava però che sarebbero potuti essere davvero compatibili. Ora, non resta che scoprire cosa ci riserverà il suo trono.

