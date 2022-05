Gossip TV

Uomini e Donne, "Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono una coppia fantasma", l'accusa alla coppia

A poco pù di un mese dalla scelta avvenuta nel dating show di Uomini e Donne, Matteo Ranieri e l'ex corteggiatrice campana, Valeria Cardone, non sembrano convincere tutti. Nonostante le dediche social, le varie foto in cui si sono immortalati insieme e i progetti insieme, l'ex tronista e ligure e la modella campana non sembrano vedersi spesso.

L'ex corteggiatore di Sophie Codegoni vive a Genova, mentre Valeria è di Casoria. La coppia, come detto, ha dichiarato di essere più innamorata che mai, ma i fan hanno notato l'assenza sui loro profili di momenti che immortalino la loro quotidianità. Sembra infatti che la coppia nata nel trono classico del dating show di Canale 5, si veda pochissimo e le loro foto insieme siano per lo più shooting lavorativi.

Di recente anche l’influencer Deianira Marzano ha insinuato qualche dubbio, pubblicando una storia Instagram sui due, scrivendo: "Matteo Ranieri e Valeria Cardone la coppia fantasma”.

E non è finita qui. Dopo la Ig Stories della Marzano, la Cardone ha pubblicato una foto con scritto "mi manchi" e la cosa ha insinuato ulteriori dubbi. Qualche utente infatti ha fatto notare che la foto postata dall'ex corteggiatrice non sarebbe recente. "Lui il tempo per andare in palestra tutti i giorni, uscire a cena e prendere il sole in terrazzo lo avuto per tutto il weekend. Però da casa non si muove se non quando hanno lavori di agenzia da fare", scrive un utente all'influencer che lo ha prontamente condiviso sul suo profilo Instagram.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.