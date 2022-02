Uomini e Donne, Matteo Ranieri: arriva l'attesa stoccata a Sophie Codegoni

Gossip TV

La frecciata del giovane tronista ligure nei confronti della sua ex fidanzata.

Nell'appuntamento odierno di Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha deciso di togliersi qualche sassolino nella scarpa nei confronti della sua nota ex, Sophie Codegoni, attuale protagonista del Grande Fratello Vip. Proprio nel reality show di Alfonso Signorini, la Codegoni ha affrontato diverse volte l'argomento Matteo, non riservando per lui parole particolarmente lusinghiere.

Uomini e Donne, Mattero Ranieri: arriva l'attesa stoccata a Sophie Codegoni

La gieffina, ora felicemente insieme ad Alessandro Basciano conosciuto proprio nella Casa del Gf Vip e anche lui ex volto di Uomini e Donne, aveva dichiarato di aver ricevuto un trattamento molto poco carino da parte di Matteo, affermando: "Quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan", ha raccontato l'ex tronista che ha inoltre confessato che con Ranieri non c'era stata mai alcuna intimità: "Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico".

A tali affermazioni Matteo non ha voluto mai replicare e successivamente è iniziata la sua avventura sul trono di Uomini e Donne.

Nella puntata odierna del dating show, la corteggiatrice di Matteo, Federica Aversano,era assente in puntata. In studio si è parlato di una una frecciatina della ragazza rivolta molto probabilmente al tronista in una sua storia su Instagram. Il messaggio parlava di un "cogli***, anche se dopo è stato cancellato.

A tal proposito, Matteo ha commentato il comportamento di Federica con una stoccata rivolta alla Codegoni:

“Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio”.

