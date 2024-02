Uomini e Donne, Mario si scusa con Ida, ma la tronista non si fida: " Ho visto i video in cui eri triste, tutti fake" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Mario Cusitore torna per scusarsi con Ida Platano, ma la tronista non si fida...

Oggi, 15 febbraio la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con l'arrivo di Mario Cusitore, giunto in trasmissione per chiedere scusa a Ida Platano. Al centro studio si accende la discussione tra Orfeo e alcune dame del parterre per il suo modo di comportarsi.

Uomini e Donne, Mario Cusitore chiede scusa: ma per Ida i video in cui si mostra triste sono del tutto fake [VIDEO]

Mario entra in studio tra gli applausi del pubblico, mentre Ida Platano resta impassibile sulla sedia e neppure fa un minimo gesto per salutarlo. L'ex corteggiatore, con un grande discorso, chiede ufficialmente scusa alla tronista e le chiede di riaccettarlo tra i suoi corteggiatori. Ida svela che sono arrivate anche altre segnalazioni su di lui, tra cui alcuni video in cui si vede che il corteggiatore sta male e sembra triste e secondo la tronista non sono veritieri, ma girati ad arte per farla impietosire. Il corteggiatore svela che ha cercato di contattarla, tramite la redazione, ma che non ha potuto raggiungerla. La tronista gli dice anche che diversi suoi amici hanno deciso di mandarle dei messaggi e di scriverle, un gesto del quale Mario si scusa.

Gianni gli chiede perché ha deciso di tornare e dire frasi così forti, se poi non ha intenzione di mantenere queste promesse. Anche Sergio ammette che secondo lui Mario non dovrebbe restare, ma il suo intervento provoca la reazione furiosa di Ida, perché si sente troppo controllata. Ida non è molto propensa a perdonarlo e si fida poco di lui, ma dopo l'intervento di Ernesto Russo in difesa di Mario, accetta le sue scuse e si riserva il diritto di pensarci, senza dare una risposta chiara. Sergio e Pierpaolo non sembrano molto felici della situazione e il primo minaccia di andarsene, perché è evidente che la tronista ha ancora un certo interesse per Mario. Tra corteggiatore e tronista si riaccende una discussione e volano stracci in studio!

Si passa al trono over con Orfeo, che è uscito a cena con Emanuela e avrebbe dovuto uscire a cena con Aurora, che gli ha lasciato il numero. Tuttavia, la dama si lamenta perché il cavaliere non si è minimamente interessato a lei, tanto che non l'ha chiamata. Come spesso accade, le parole di Aurora accendono una discussione con Gianni, Cristina e Barbara, che si coalizzano per attaccare prima la dama e poi anche Orfeo. Il cavaliere decide di non uscire più con Aurora.

Per lui entra una nuova dama, Ornella, decisa a conoscerlo. Tina interviene dicendo immediatamente che è interessata al conto in banca del cavaliere, provocando la reazione di Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5. Alla fine il cavaliere decide di non tenerla e Ornella chiede se può ballare con lui prima di andarsene, ma Orfeo dice invece che vuole ballare con Tina. Questo atteggiamento provoca la reazione di Barbara che si alza furiosa dalla sedia e lo accusa di essere un vero cafone. Mentre l'opinionista difende il cavaliere, Maria De Filippi le dice che Ornella non deve elemosinare un ballo da nessuno. Prima che lei vada via, Ernesto si offre di ballare con lei. Dopo il ballo, a sorpresa, Silvio chiede se Ornella può restare, perché vorrebbe corteggiarla e la dama accetta! Si riaccende una discussione tra Barbara e Orfeo.

