Uomini e Donne, Mario Cusitore svela: "Maria De Filippi non sbaglia mai. Se pensa che non possa riconquistare Ida, allora..."

Gossip TV

Dopo i retroscena annunciati da Maria De Filippi sull'ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne, Mario Cusitore, quest'ultimo è intervenuto a chiarire alcuni dettagli su quanto è stato detto dalla conduttrice. Ecco cosa ha raccontato.

Dopo le recenti dichiarazioni di Maria De Filippi, ospite di Radio Deejay, su due dei protagonisti di quest'ultima edizione di Uomini e Donne, l'ex tronista Ida Platano e il corteggiatore Mario Cusitore, quest'ultimo è intervenuto a rivelare ulteriori retroscena sul rapporto con la conduttrice del dating show di Canale5 e su Ida.

Uomini e Donne, Mario Cusitore interviene dopo le parole di Maria De Filippi sulla sua storia con Ida Platano

Mario Cusitore ha sempre nutrito molta stima per Maria De Filippi e anche di recente ha espresso la sua stima per la conduttrice, soprattutto, alla luce delle ultime dichiarazioni della padrona di casa del dating show. In un'intervista a Radio Deejay, infatti, Maria aveva raccontato che Mario aveva tentato più volte di riconquistare Ida, ma che l'ex tronista non ne aveva voluto sapere di lui.

In una diretta Instagram, ospite di Fralof, Mario Cusitore, ospite con Ernesto Russo, ha espresso la sua stima verso Maria De Filippi e ha ammesso che se secondo la conduttrice non c'è speranza che lui possa riconquistare Ida, allora, evidentemente sarà così, perché "Maria è legge, lei non sbaglia mai":

"Se non ce la faccio a conquistare Ida? Se l’ha detto Maria è legge, lei non sbaglia mai. Se ha detto che non ce la faccio è perché evidentemente non ne sono in grado. Il tatuaggio ce l’ho ancora, è un tuataggio, non mi fa nessun effetto particolare. Sono sicuro che non riesco a conquistarla? Per la prima volta nella mia vita non so niente, ma ho sentito l’intervista che ha fatto Maria in radio e lei è la vita mia. Se ha questo sentore, se con l’esperienza e la conoscenza che ha Maria di Ida, probabilmente ha ragione. Avrei tantissime cose da dirle, ma non è questa la sede"

Uomini e Donne, ecco cosa aveva rivelato Maria De Filippi su Mario e Ida

L'ultima edizione di Uomini e Donne ha visto, per la prima volta, una dama del trono over tentare il suo percorso come tronista nel trono classico: stiamo parlando di Ida Platano che, dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza, si è rimessa in gioco nel dating show di Canale5 per trovare l'amore. Nel suo percorso ha avuto una grande importanza il corteggiatore Mario Cusitore, con cui però ha vissuto una conoscenza travagliata, conclusasi dopo che alcune segnalazioni sulla sua infedeltà si sono rivelate esatte.

Ma, nonostante il programma sia terminato da diversi mesi, sembra che Mario abbia tentato di riconquistare la tronista anche lontano dalle telecamere. A svelarlo era stata la padrona di casa, la conduttrice Maria De Filippi, ospite a Radio Deejay. Rispondendo alle domande degli utenti fan del programma radiofonico, la conduttrice di Uomini e Donne ha rivelato dei retroscena su Mario, dichiarando:

"Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte ma lei resiste. Secondo me non ce la fa"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne