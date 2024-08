Uomini e Donne, Mario Cusitore ha provato a riconquistare Ida Platano? Parla Maria De Filippi

Gossip TV

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne, ha rivelato alcuni retroscena sulla fine del trono di Ida Platano e sul corteggiatore Mario Cusitore. Ecco cosa ha raccontato!

L'ultima edizione di Uomini e Donne ha visto, per la prima volta, una dama del trono over tentare il suo percorso come tronista nel trono classico: stiamo parlando di Ida Platano che, dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza, si è rimessa in gioco nel dating show di Canale5 per trovare l'amore. Nel suo percorso ha avuto una grande importanza il corteggiatore Mario Cusitore, con cui però ha vissuto una conoscenza travagliata, conclusasi dopo che alcune segnalazioni sulla sua infedeltà si sono rivelate esatte. Ma, nonostante il programma sia terminato da diversi mesi, sembra che Mario abbia tentato di riconquistare la tronista anche lontano dalle telecamere. A svelarlo è stata la padrona di casa, la conduttrice Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi svela un retroscena su Mario e Ida

Ospite oggi, giovedì 1°agosto 2024, a Radio Deejay, Maria De Filippi ha raccontato a Rudy Zerbi alcuni retroscena sui protagonisti dei suoi programmi. Dopo aver raccontato della sensazione che prova a risentire i singoli degli allievi di Amici in radio e di come, all'inizio, chiamasse il diretto interessato per congratularsi, la conduttrice ha deciso di rispondere a una curiosità del web.

Il produttore musicale, infatti, ha chiesto a Maria De Filippi se poteva soddisfare una curiosità da parte degli utenti di internet, molto interessati alle vicende sentimentali di Uomini e Donne. In particolare, è stato chiesto alla padrona di casa se Mario Cusitore riuscirà a conquistare Ida Platano. Il corteggiatore, infatti, ha provato, anche dopo la fine del programma a chiedere alla tronista di vedersi, ma Ida è stata sfuggente e nonostante lui sia andato a Brescia, ha preferito non vederlo.

L'ex corteggiatore, quindi, non ha speranze di conqusitare l'ex dama? Ecco cosa ha risposto Maria De Filippi

" Mi sa che non ce la fa. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte ma lei resiste. Secondo me non ce la fa."

Uomini e Donne, Ida e Mario protagonisti del trono classico: c'è speranza di vederli di nuovo insieme?

Dopo che la segnalazione su Mario Cusitore e la misteriosa donna bionda in un b&b si è rivelata vera, Ida Platano ha cacciato Mario e ha deciso di non rivederlo più. Per la tronista si è trattata di una sonora batosta, visto il grande interesse provato, ma la delusione è stata molto grande e Ida ha deciso, anche dopo l'addio di Pierpaolo Siano, di concludere da single il percorso nel programma.

Dopo alcune settimane, Mario Cusitore aveva poi svelato di aver riprovato a incontrare Ida e si era recato a Brescia da lei, ma la dama era stata irremovibile:

" Si, sono andato a Brescia da Ida [...] Abbiamo parlato, discusso di nuovo, e dopo tanti ragionamenti mi ha mandato a casa. Capisci quando insistere e quando fermarti. A malincuore sono dovuto andare via. Ida è intelligente, sa bene quello che c'era tra noi. Gli occhi parlavano, i gesti e i litigi parlavano. Mi è dispiaciuto davvero."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne