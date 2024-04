Uomini e Donne, Mario Cusitore rompe il silenzio dopo l'addio di Ida Platano trono classico

Gossip TV

Il messaggio del corteggiatore campano, Mario Cusitore, dopo l'addio al dating show di Uomini e Donne di Ida Platano.

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, è stato ufficializzato l'addio del trono di Ida Platano. L'ex dama del trono over, infatti, non era presente in studio dopo aver saluto tutti nel corso dell'ultima puntata in cui è rimasta senza corteggiatori.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Ricomincio"

La segnalazione di Mario Cusitore, avvistato con una donna all'uscita di un B&B si è rivelata veritiera anche grazie alle insistenze di Tina Cipollari che non ha mai creduto al corteggiatore. In seguito Ida ha quindi deciso di eliminarlo definitivamente e nel mentre Pierpaolo Siano, ha dichiarato di essere deluso dal suo comportamento e ha scelto quindi di andarsene. La Platano non ha voluto ricominciare il trono e con palpabile delusione, ha lasciato la poltrona rossa (anche se in molti ipotizzano un suo ritorno nel parterre femminile dell'over)

Ieri, Ida, ha condiviso un'eloquente Ig stories in cui ha palesato la sua delusione per come sono andate le cose durante il suo percorso:

"Chiedo un milione di volte scusa a me stessa, per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte.”

Ma non è finita qui perché, nella tarda serata di ieri, ha rotto il silenzio anche Mario Cusitore e anche lui come la Platano ha mostrato una certa delusione:

"E' un fallimento solo se non ci hai provato...Ricomincio!"

