Uomini e Donne, anticipazioni: la segnalazione su di Mario Cusitore era vera, Ida Platano lo elimina

Oggi, lunedì 22 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni, diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Mario Cusitore conferma la segnalazione, Ida, dispiaciuta e arrabbiata, lo elimina

Per quanto riguarda il trono di Ida Platano, si attendeva con un certa curiosità e apprensione se l'ex dama del trono over avrebbe continuato il suo percorso e oggi, la tronista ha scoperto che la segnalazione su Mario Cusitore di cui si è molto parlato nei giorni scorsi, era vera al 100% .Nelle precedenti puntata, il corteggiatore campano lo aveva sempre negato, attirandosi l'ira anche degli opinionisti che non gli credevano. Maria De Filippi conferma la veridicità della segnalazione e Mario, alla fine ha confermato di essersi visto con questa ragazza al B&B ma affermando anche che tra loro non è successo nulla. Questa ragazza faceva parte del programma e corteggiava Alessandro. Ida si è confrontata con Mario ed hanno litigato. Lei lo ha eliminato e lui ha lasciato lo studio. Pierpaolo non è nemmeno entrato. Gianni e Tina sono andati contro Mario di nuovo.

Nella registrazione di domani, si comprenderanno meglio le intenzioni della Platano se abbandonerà il trono o andrà da Mario ripensandoci.

Per quanto riguarda il trono over, Cristiano al centro studio con Asmaa e altre due ragazze, hanno litigato e alla fine tutte e tre le dame hanno chiuso la conoscenza con lui. Ernesto sta conoscendo una dama nuova e sta andando tutto bene. Barbara si mette in mezzo e hanno litigato perché dice che lui ha fatto una storia Ig riferita a lei. Cristina e Barbara hanno litigato. Per Gemma è sceso un nuovo corteggiatore e lei lo ha tenuto. Non si è parlato di Daniele.

