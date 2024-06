Uomini e Donne, Marika Abbonato torna sui social dopo il grave incidente in cui è rimasta coinvolta

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Marika Abbonato, è tornata sui social, dopo aver subito un grave incidente. Ecco cosa è successo!

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Marika Abbonato è tornata sui social dopo essere stata coinvolta in un grave incidente. La non scelta del tronista Daniele Paudice aveva raccontato ai followers di aver rischiato la vita in un incidente stradale e ora è tornata ad aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Uomini e Donne, Marika Abbonato torna sui social dopo l'incidente

Dopo aver rivelato brevemente cosa era successo nell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta, Marika Abbonato non ha più pubblicato aggiornamenti sul suo stato di salute. Per fortuna, oggi, l'ex corteggiatrice ha deciso di tornare a parlare con i followers, ai quali ha rivelato come sta ora. Marika ha deciso di aggiornare sul suo stato di salute, in quanto oggi c'è stata una visita medica che le ha permesso di avere un quadro chiaro della situazione.

Abbonato ha svelato che le fratture riportate nell'incidente guariranno senza bisogno di alcun intervento, ma lo stesso non si può dire dei legamenti del crociato: l'ex corteggiatrice ha raccontato che, per guarire del tutto, sarà necessario un intervento chirurgico. Inoltre, nelle prossime settimane dovrà sottoporsi a delle sedute di magnetoterapia e fisioterapia. E, a distanza di 20 giorni si sottoporrà a un'altra visita, che determinerà con certezza la necessità o meno dell'intervento chirurgico:

" Le fratture guariranno senza problemi. Per quanto riguarda i legamenti del crociato, al 90% bisognerà ricostruire tramite intervento chirurgico. Nel frattempo dovrò fare magnetoterapia e fisioterapia. Tra 20 giorni farò un’altra visita per confermare l’operazione"

Alla fine di questa lunga lista di pratiche mediche a cui dovrà sottoporsi, ironizzando, Marika Abbonato ha aggiunto: "Detto ciò, credo di avere il malocchio!".

Uomini e Donne, Marika Abbonato coinvolta in un grave incidente: cos'è successo!

L'ex corteggiatrice del trono classico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è rimasta coinvolta in un incidente stradale circa 15 giorni fa. L'ex volto del programma aveva raccontato ai fan cosa era successo, condividendo con loro di aver quasi sfiorato la tragedia, ma di essere ancora sana e salva per raccontarlo.

Marika Abbonato, dopo la scelta di Daniele Paudice di uscire dal programma con Gaia Gigli, era tornata alla vita di tutti i giorni, cercando di dimenticare il tronista, per il quale aveva provato un sincero affetto, sebbene si conoscessero da poco tempo. Nonostante la preferenza per Gaia Gigli sa parte di Daniele, in realtà il pubblico aveva dimostrato sin da subito di stimare Marika, tanto da chiedere che diventasse tra le prossime troniste nella stagione che inizierà a settembre.

Mentre Marika era in procinto di iniziare a godersi l'estate, però, è rimasta coinvolta in un incidente stradale, svelando sui social la dinamica che l'ha portata a ferirsi molto gravemente. Non è chiaro cosa sia successo, ma Marika si è mostrata sui social con una gamba ingessata e il collarino, per poi raccontare ai fan:

"Non potrò uscire per un po' di tempo, mi fa troppo male. Mi hanno dato 30 giorni di prognosi. Ho una frattura alla tibia e un problema al tendine che forse dovrà essere operato. Lo saprò tra una settimana quando farò una nuova tac. Comunque, dopo questa ci vorrebbe un bel bagno a Lourdes"

