Uomini e Donne, Marika Abbonato coinvolta in un incidente stradale: ''Sfiorato la tragedia''

Marika Abbonato, ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne, è stata coinvolta in un incidente stradale. Ecco come sta ora e cosa ha scritto su Instagram.

Momenti di puro terrore per Marika Abbonato. La corteggiatrice e non scelta di Daniele Paudice, tronista di Uomini e Donne, ha fatto sapere tramite Instagram di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, ammettendo di aver sfiorato la tragedia. Ecco cosa è successo e come sta ora la partenopea.

Uomini e Donne, Marika Abbonato spaventa i fan

Il percorso di Daniele Paudice nello studio di Uomini e Donne in qualità di nuovo tronista è stato breve, ma non per questo meno intenso e amato dal pubblico di Canale 5. Il tronista, inizialmente, ha fatto storcere il naso con i suoi modi di fare bruschi e burberi, ma ha poi mostrato il suo cuore d’oro abbassando le difese e conquistando una larga fascia di spettatori, che si sono commossi nel momento della sua scelta. Daniele ha concluso il suo percorso con Gaia, decisamente la favorita dal pubblico, e i due vanno d’amore e d’accordo vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Delusione per Marika Abbonato, la non scelta, che ha ammesso di aver sperato fino all’ultimo di sbagliarsi e di poter lasciare Uomini e Donne con Daniele, provando per lui un sincero e forte trasporto. Marika è tornata alla sua vita di tutti i giorni, mostrandosi spensierata e pronta a nuove avventure, tanto che sulla sua pagina social non mancano commenti di chi vorrebbe vederla sul trono a settembre per riscattarsi dell’epilogo amaro del suo percorso. Nel frattempo, proprio su Instagram, Marika ha fatto sapere di essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, allarmando i suoi fan.

Marika rischia la vita, cosa è successo alla corteggiatrice di Uomini e Donne

Da quando ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con la delusione di non essere la scelta di Daniele Paudice, Marika Abbonato ha trovato tanto sostegno nell’amore dei fan che l’hanno sempre ricoperta di complimenti per la sua trasparenza e genuinità. La bella partenopea ha iniziato così ad aggiornare sempre più volentieri i followers sulla sua vita, e proprio questo weekend ha mostrato una serata divertente in discoteca con gli amici. Al ritorno dalla serata, tuttavia, è successo qualcosa di inaspettato che l’ha portata a rischiare la vita.

Non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, dato che la corteggiatrice non ha ancora spiegato nel dettaglio, ma Marika è stata coinvolta in un incidente stradale piuttosto grave e ha ammesso di essere stata benedetta per essersela cavata con una gamba ingessata e il collarino che spicca nelle foto postate nelle Ig Stories. La corteggiatrice ha ringraziato pubblicamente le persone che l’hanno soccorsa, ammettendo di aver sfiorato la tragedia ed essere state graziate. Grande paura tra i suoi fan, che ora attendono nuovi aggiornamenti sulla salute della Abbonato.

