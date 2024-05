Uomini e Donne, Marika Abbonato spiazza sulla scelta di Daniele Paudice e poi svela: "Tornare come tronista? Sarei più..."

Gossip TV

La corteggiatrice Marika Abbonato commenta la scelta del tronista Daniele Paudice e parla di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne come tronista.

Daniele Paudice ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme alla corteggiatrice Gaia Gigli preferendola alla rivale Marika Abbonato. Proprio quest'ultima, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, ha commentato la scelta del tronista campano lasciandosi andare a una rivelazione davvero inaspettata.

Marika Abbonato spiazza sulla scelta di Daniele Paudice

A poche ore dalla scelta di Daniele Paudice, andata in onda ieri giovedì 23 maggio 2024 su Canale 5, Marika Abbonato ha rilasciato una lunga e sincera intervista a Casa Lollo in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute a Uomini e Donne. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, la corteggiatrice ha rivelato di non aver apprezzato il comportamento assunto dal tronista alla fine del suo percorso. Il motivo? Secondo Marika, Daniele, al contrario di quello che ha voluto far credere, aveva le idee chiare già da diverso tempo:

Mi era sembrato strano che a distanza di due giorni dalla villa al giorno della scelta avesse una visione così chiara...Lui aveva le idee chiare già dall’inizio. Non mi è piaciuto come Daniele ha gestito la fine del percorso perché due giorni prima non puoi dirmi che sei confuso e due giorni dopo parlarmi di sentimenti, dire che provi qualcosa di più forte, sarebbe stato più carino se in quel momento mi avesse fatto capire che non sarei stata la sua scelta e amen. Poi mi sono sentita un po’ l’amante…

A sorprendere, però, è stata la rivelazione fatta da Marika in merito alla scelta di Daniele. La giovane protagonista di Uomini e Donne ha spiegato che se il tronista campano avesse deciso di concludere il suo percorso sul trono insieme a lei, gli avrebbe detto di no:

Sono stata due giorni a riguardare tutte le esterne e i centri studio, sia con me che con l’altra persona e lì ho capito [...] Avrei detto di no non per il mio mancato interesse, era legato alla paura di essere la scelta di testa, non me lo sarei sentita completamente. Conoscere una persona con questi presupposti e con questi dubbi non me la sarei sentita, io sembro una persona leggera, ma non lo sono e quindi avrei preferito dire di no per questo motivo, ma non perché a me non interessasse, non era questo il messaggio che volevo far passare, sarebbe stato un no di testa. Io purtroppo mi fido molto delle mie sensazioni e non si sbagliano mai, dopo il suo pianto, la sua commozione, mi è arrivata la verità in faccia.

Marika nuova tronista?

Dopo essere stata "rifiutata" da Daniele, Marika sarà pronta a rimettersi in gioco per cercare il vero amore? A proposito di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne come tronista, la giovane ha ammesso:

Non so se accetterei di diventare tronista a settembre. Sono pessimista, non penso di trovare l'amore prima, però da un lato sarei più adatta a quel ruolo, preferisco essere corteggiata piuttosto che corteggiare...in altri panni magari sarei stata diversa, più sicura e sciolta.

