Uomini e Donne, Mario Cusitore rivela tutto: "Io e Ida Platano ci siamo rivisti, abbiamo parlato e..."

L'ex corteggiatore Mario Cusitore racconta tutta la sua verità sul suo riavvicinamento a Ida Platano dopo la fine di Uomini e Donne.

Ida Platano e Mario Cusitore si sono rivisti dopo la fine di Uomini e Donne. A rivelarlo è stato lo speaker radiofonico di Radio Kiss Kiss che, in una recente intervista rilasciata alla pagina Opinionista Social, ha raccontato di essere tornato a Brescia per rivedere l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

La verità di Mario Cusitore

Avvicinamento in corso tra Mario Cusitore e Ida Platano lontano dalle telecamere? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio l'ex corteggiatore campano di Uomini e Donne che, in una diretta Instagram con la pagina Opinionista Social, ha confermato la notizia che era uscita giorni fa riguardo il suo viaggio a Brescia per rivedere l'ex tronista:

Questa esperienza mi ha lasciato l'amaro in bocca perché non volevo assolutamente che andasse così. Sono troppo buono, sono andato ingenuamente nel B&B, e mi prendo le conseguenze. Io ho sempre detto la verità, anche andando contro di me. Ci ho messo il coraggio. Non è uscita la mia verità, ma quella degli altri. Si, sono andato a Brescia da Ida [...] Abbiamo parlato, discusso di nuovo, e dopo tanti ragionamenti mi ha mandato a casa. Capisci quando insistere e quando fermarti. A malincuore sono dovuto andare via. Ida è intelligente, sa bene quello che c'era tra noi. Gli occhi parlavano, i gesti e i litigi parlavano. Mi è dispiaciuto davvero.

Nessun lieto fine quindi per Ida e Mario, il quale ha raccontato che, nonostante il viaggio e la chiacchierata, la donna ha frenato ogni entusiamo ribadendogli la sua volontà di rimanere sola e chiudendo ogni possibilità di una relazione tra di loro.

Lo speaker radiofonico ci ha tenuto poi a chiarire la sua posizione nei confronti delle due dame del parterre over, Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. Senza troppi giri di parole, Mario ha spiegato il motivo per cui lui e Cristina hanno iniziato a seguirsi sui social e smentito di aver visto a Cassino la compagna di Alessandro Vicinanza:

Se avessi voluto agire in maniera torbida non avrei seguito Cristina sui social, magari avrei chiesto il suo numero di telefono [...] Con Roberta smentisco tutto assolutamente.

