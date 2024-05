Uomini e Donne, Marika Abbonato chiarisce la sua posizione dopo la scelta di Daniele Paudice: "Gli avrei detto no perché..."

Gossip TV

Ieri è andata in onda la scelta del tronista di Uomini e Donne Daniele Paudice e dopo le dichiarazioni di Marika Abbonato, non scelta del tronista, la ragazza è tornata a parlare sui social per spiegare il suo pensiero. Ecco cosa ha rivelato!

Ieri a Uomini e Donne, è andata in onda la scelta di Daniele Paudice: il tronista napoletano ha scelto chi tra Gaia Gigli e Marika Abbonato sarà la sua compagna. Senza molte sorprese, Daniele ha scelto Gaia. Sul web, tuttavia, non sono mancate le polemiche sul comportamento del tronista verso Marika e, a sua volta, la corteggiatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al comportamento di Daniele e a quale sarebbe stata la sua risposta in caso fosse stata la scelta.

Uomini e Donne, Marika Abbonato torna a parlare della scelta di Daniele Paudice!

Ieri, 23 maggio, Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli e la coppia ha lasciato insieme il dating show di Canale5. Tuttavia, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare quanto sia stato poco galante il tronista con Marika Abbonato, la sua non scelta, alla quale ha detto senza mezzi termini:

"Non sei la mia scelta di ripiego, non puoi proprio essere la mia scelta, perché dall'altro lato sento qualcosa di più forte"

Marika, poi, intervistata da WittyTv, ha dichiarato che se fosse stata la scelta avrebbe detto di no e in un intervento sui social ha raccontato che è contenta che Daniele abbia scelto con il cuore e che in questo modo non ha dovuto spiegare le ragioni dietro il suo no, ma che dipendevano principalmente dai dubbi che il tronista le aveva suscitato con il suo comportamento e con le emozioni che percepiva quando si rivolgeva a Gaia. L'ex corteggiatrice ha concluso il suo intervento dicendo che, fin dall'inizio, si è sentita come "l'amante" della situazione.

Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice ribadisce il suo pensiero: "Non avrei detto di sì, perché..."

Le parole di Marika Abbonato hanno suscitato perplessità e polemiche: sul web, in molti, si sono schierati dalla sua parte e sperano di vederla diventare la prossima tronista, perché hanno apprezzato la sua dolcezza e maturità. Tuttavia, l'ex corteggiatrice ha deciso di tornare a chiarire alcuni dettagli sulle sue precedenti dichiarazioni, perché diversi fan del programma l'hanno contattata e le hanno esposto i loro dubbi su ciò che ha dichiarato in merito al no che avrebbe detto a Daniele se lui l'avesse scelta.

L'ex corteggiatrice ribadisce il suo pensiero e dichiara che non è rimasta nel programma per visibilità, ma perché voleva lottare fino alla fine per Daniele e perché sperava di poter vivere qualcosa con lui al di fuori del programma:

"Il motivo per il quale vi dico tutto ciò è che sto ricevendo parecchi messaggi in cui molte persone si sono sentite prese in giro da me. Come se io fossi rimasta fino all’ultimo solo per visibilità ma non è così! Io sono rimasta fino all’ultimo giorno anche lottando contro me stessa perché ho sperato fino alla fine che le mie sensazioni potessero cambiare ma questo purtroppo non è avvenuto"

Marika ammette anche che continuava ad avere dubbi sull'interesse di Daniele, perché temeva di essere la scelta più comoda, visto che Gaia è una madre e ha un bambino piccolo. E, conclude l'ex corteggiatrice, non bisogna dimenticare che Daniele si è emozionato molto dopo aver rivisto il bacio con Gaia, mentre con lei non c'erano queste emozioni. Infine, Marika ammette che avrebbe detto di no perché non voleva tornare a soffrire e stare con un uomo che, invece, avrebbe voluto stare con un'altra donna:

"Non dimenticatevi che lui ha pianto dopo il primo bacio con lei e le lacrime non possono comandarsi. Era più forte di lui, provava un sentimento ed era chiaro a tutti, non solo a me. Io ho preso questa decisione a malincuore perché non avrei voluto soffrire. O magari sapere di aver detto sì a qualcuno che stava con me ma pensava ad un’altra!"

