Uomini e Donne: parla Marika Abbonato dopo la scelta di Daniele Paudice

Nella puntata di oggi del dating show di Uomini e Donne il tronista Daniele Paudice, 33enne napoletano, ha scelto di proseguire la sua storia d'amore fuori dagli studi con Gaia Gigli. L'altra ex corteggiatrice, Marika Abbonato, ha rilasciato le prime dichiarazioni sul suo percorso a Witty TV.

Uomini e Donne, Marika Abbonato: "A Daniele avrei risposto di no fossi stata la sua scelta"

"Ti sei esposta subito e ti sei messa in gioco, nonostante la tua vita non sia semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso", ha dichiarato l'ex tronista alla sua scelta, Gaia. Dall'altra parte, ha comunicato a Marika Abbonato di non essere lei la ragazza con la quale desiderava uscire insieme dal programma: "Non sei la mia scelta perché dall’altra parte provo qualcosa di più forte. Però ti ringrazio". L'ex corteggiatrice ha risposto serenamente: "Me lo aspettavo, non ti odio per questo, sono comunque contenta che tu abbia scelto con il cuore".

Successivamente, Marika ha condiviso i suoi pensieri con la redazione del programma. Ha confessato che, anche se fosse stata la scelta di Daniele, avrebbe risposto con un "no". Ecco sue parole, postate in un video sul sito di Witty:

"A prescindere, quella cosa che io ho detto, che sono contenta lui abbia scelto col cuore, veramente l’ho pensata. Mi sono risparmiata io la fatica di spiegare il ‘no’ qualora lui avesse scelto me. Gli avrei detto di ‘no’… Per tutte le cose che non mi ha ‘dimostrato’ nonostante lui dicesse che me le dimostrava, come si vede anche nell’esterna. Mi sono sentita dall’inizio alla fine un’amante… Veramente, non sto scherzando, mi sono sentita l’amante. È una cosa che mi rimprovero ma allo stesso tempo a questa persona voglio bene. Quindi quando l’ho visto in esterna con lei l’ho visto felice… Io non posso parlare di sentimenti, perché dire che provavo un sentimento io… Però posso parlare di sensazioni e secondo me, a prescindere, se lo merita. Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi e vivermi le cose così. Mi auguro soltanto di vivere con un po’ più di leggerezza".

Il percorso di Daniele Paudice a Uomini e Donne si è dunque concluso con una scelta dettata dal cuore, che ha portato a un lieto fine con Gaia Gigli. Nonostante la delusione iniziale, Marika ha mostrato maturità e comprensione, riconoscendo l'importanza di seguire i propri sentimenti autentici. La sua riflessione finale, rappresenta una lezione importante per tutti, sia all'interno del contesto televisivo che nella vita quotidiana.

