Uomini e Donne, Marialaura De Vitis rompe il silenzio sul trono di Luca Daffré e poi lancia una frecciata a Drusilla Gucci

Marialaura De Vitis: "Luca a Uomini e Donne? Non mi sembra preso da nessuna delle corteggiatrici".

Luca Daffrè sta portando avanti il suo percorso a Uomini e Donne. A commentare il trono del modello ci ha pensato Marialaura De Vitis che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha colto l'occasione per lanciare una frecciata a Drusilla Gucci.

Marialaura De Vitis: le parole su Luca Daffrè e Drusilla Gucci

Marialaura De Vitis è tornata a parlare di Luca Daffrè. I due giovani hanno condiviso l’esperienza a L'Isola dei Famosi, dove è nata una bella sintonia che non è sfociata in nulla per volontà del nuovo tronista di Uomini e Donne. A proposito del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, l'ex Pupa ha dichiarato:

Premettendo che ho visto solo le prime puntate perché poi sono stata in vacanza: per ora non mi sembra preso da nessuna delle ragazze con cui ha fatto le esterne…Diciamo che, secondo me, manca una ragazza che gli piaccia sia fisicamente che caratterialmente nella sua completezza. Mi sa che finora le ragazze che sono scese per lui le vedeva un po’ incomplete…E tra l’altro mi sa che lui sia un po’ difficile di gusti hahah. Comunque spero possa trovare la ragazza che sta cercando e gli auguro di trovare l’amore!

Marialaura ha colto l'occasione anche per chiarire la sua posizione nei confronti di Drusilla Gucci, che l’aveva accusata di essere stata in parte la causa della sua rottura con Francesco Chiofalo:

Ma ragazzi, sinceramente io lei la capisco…Anche io sarei gelosa di me stessa hahah, dai sono pur sempre una Pupa. A parte gli scherzi, mi dispiace che lei se la stia vivendo male. Bastava che mi chiedesse di darle spiegazioni e io gliele avrei date. Invece ha preferito evitarmi totalmente. Forse ha paura di non reggere il confronto? Detto ciò io e Francesco continueremo a vederci quanto ci pare e piace come abbiamo sempre fatto. Lui è andato a Firenze per incontrare Drusilla, per poi trovarsi di fronte ad un confronto negato...Trovo davvero assurdo che Drusilla non abbia apprezzato il gesto e l’abbia fatto andare via così. Davvero poco elegante e irrispettoso per una Gucci. A questo punto inizio a pensare che lei non lo ami più ma non abbia le palle per dirglielo in faccia. Per questo ha paura del confronto e cerca di insabbiare tutto tirando in mezzo me.

