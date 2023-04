Uomini e Donne, il programma sarà sospeso venerdì 21 aprile: ecco cosa andrà in onda

Gossip TV

Il dating show di Uomini e Donne venerdì 21 aprile non andrà in onda: per quale motivo? Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Mediaset ha effettuato un cambio di palinsesto per il pomeriggio di Canale 5 di venerdì 21 aprile: sembra infatti certo che Uomini e Donne non andrà in onda quel pomeriggio.

Uomini e Donne, il programma non andrà in onda venerdì 21 aprile: motivi e sostituzione

Non è la prima volta che il programma condotto da Maria De Filippi non va in onda: è già accaduto nei giorni successivi alla morte di Maurizio Costanzo, per dare modo alla conduttrice di riprendersi dal lutto e anche in alcune date specifiche è stata sospesa la messa in onda delle puntate registrate, di solito in occasione di particolari giorni di festa, come le festività natalizie o pasquali.

Ma perché Uomini e Donne non andrà in onda venerdì 21 aprile? A comunicare in anteprima la notizia è stata la pagina Amici News e già questo ci fornisce un indizio su cosa vedremo al posto del dating show. A quanto pare alle 14.45, invece del consueto appuntamento con le diatribe amorose di dame e cavalieri, assistermo a uno speciale di Amici 22, altro programma condotto da De Filippi e ormai entrato nella sua fase più calda. Infatti, mancano solo tre puntate prima della finale e in occasione della sesta puntata del Serale, verrà trasmesso uno speciale del talent show, a cui seguirà il consueto daytime del programma.

La prossima puntata di Uomini e Donne andrà perciò in onda direttamente lunedì 24 aprile! Il messaggio è stato diffuso su Twtter dalla pagina di Amici News, con un breve comunicato:

"Venerdì ci sarà uno speciale di Amici 22. Salta quindi Uomini e Donne"

