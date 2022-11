Uomini e Donne, volano stracci tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il trono over ha visto la lite accesa tra Ida Platano e Roberta Di Padua, tanto che le due sono arrivate quasi alle mani.

Uomini e Donne, Ida Platano e Roberta Di Padua arrivano alle mani

Durante la prima parte della puntata di oggi di Uomini e Donne, è ripresa la discussione tra Ida Platano e Armando Incarnato a proposito del valore dell'amicizia. La dama è rimasta delusa dalla presunta vicinanza del cavaliere con Roberta Di Padua. Per lei, non è così che si comportano i veri amici. A quel punto è intervenuta Roberta Di Padua che le ha rinfacciato che gli amici veri si trovano fuori dal contesto di Uomini e Donne e che se Ida ci resta così male è evidente che fuori dal programma non ha nessun amico. Roberta le rinfaccia, inoltre, di essersi preoccupata più di Armando che di ballare con Alessandro. Questa frase ha scatenato il caos, con Ida e Roberta che si sono alzate dalle rispettive sedute e si sono affrontate, quasi venendo alle mani.

La lite è stata interrotta da Maria De Filippi per introdurre il trono classico, con Federico e Lucrezia, che sono usciti insieme in esterna. Anche qui rischiavano di volare stracci, non tanto per la coppia che ha ammesso di avere una certa attrazione fisica, ma perché una delle corteggiatrici di Federico, Alice, si è lamentata perché sono settimane che lui non la degna di uno sguardo.

Quando anche Carola si è intromessa, dicendo di non essere da meno, Federico è sembrato in difficoltà. La conduttrice Maria De Filippi gli ha chiesto chi gli piace di più tra le tre corteggiatrici, m Federico non ha saputo rispondere, dicendo che sta compiendo tre percorsi diversi e che, soprattutto, con Lucrezia per ora è solo una questione di attrazione fisica. Ha comunque deciso di ballare con Carola, provocando un certo malcontento nelle altre due corteggiatrici.

Altre discussioni tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La prima accusava Roberta di aver detto delle cose orribili e che Riccardo ci era passato sopra, mentre con lei non è stato così e ancora le rinfaccia il passato, non ammettendo i suoi sentimenti.

Ancora spazio al trono classico, questa volta con Federica Aversano che è uscita in esterna con uno dei suoi corteggiatori. Essendosi trovata molto bene, la dama casertana non può fare a meno di fare un paragone con Federico, a cui più volte ha detto di andarsene dallo studio e che ora non è presente. Gianni Sperti e Tina Cipollari le fanno notare che il suo atteggiamento è molto infantile e contraddittorio e che se continuerà così resterà sola.

Solo Maria De Filippi sembra vedere la fragilità della dama casertana, tanto da chiederle di cosa abbia paura e perché non riesce a fidarsi e la dama scoppia in lacrime.

