Uomini e Donne, Maria De Filippi ha scelto la nuova Tronista ed è un volto amato del programma!

A settembre potrebbe arrivare una Tronista a Uomini e Donne, scelta da Maria De Filippi tra i volti noti del dating show di Canale 5. Ecco l'indiscrezione inaspettata.

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è appena conclusa, per alcuni con un lieto fine per altri con un grande buco nell’acqua, e i fan del dating show di Canale 5 ne sentono già la mancanza. Sembra che Maria De Filippi, che non ama starsene con le mani in mano, abbia già in mente un nome per la tronista che presenterà a settembre e si tratta di un volto molto noto del programma. Ecco i dettagli sull’indiscrezione inaspettata.

Uomini e Donne, bilancio della stagione

Come ogni anno, Uomini e Donne è stato uno dei programmi di punta di Canale 5 e in termini di share ha spiccato il volo grazie alle scelte di Maria De Filippi, che ha saputo mescolare alla perfezione le storie dei giovani tronisti del Trono Classico e le storie di quelli del Trono Over. Quest’anno, infatti, la presentatrice ha azzardato scegliendo come tronista Ida Platano, una delle dame più controverse del parterre femminile per le sue sfortunate storie d’amore, tutte concluse tra lacrime e recriminazioni. Ida si è concentrata su Mario Cusitore e Pierpaolo Siano ma il suo percorso è stato un colossale buco nell’acqua: era evidente che la bresciana pendesse per Mario ma proprio da lui ha ricevuto la peggiore delle sorprese tra segnalazioni e una fuga con una bionda, che si è poi scoperto essere una ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, a suo volta ex della Platano.

Insomma, Maria non è riuscita a realizzare il sogno d’amore di Ida, che se ne è andata sconsolata dallo studio di Uomini e Donne, ma è vero anche che la sua storia ha fatto guadagnare nuovi punti di share e si mormora che poterebbe non essersi esaurita, con un riavvicinamento in corso con Mario. Anche altri protagonisti del trono over hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori come Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, che si sono tuttavia recentemente lasciati dopo aver abbandonato insieme il programma. Apprezzati anche i troni di questa edizione, in particolare quello di Brando e quello di Daniele. Insomma, De Filippi può dirsi soddisfatta ma bisogna già pensare alla prossima stagione televisiva e si mormora che la conduttrice abbia un asso nella manica.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha scelto la nuova tronista?

È chiaro che l’esperimento di porre una protagonista del trono over sul trono sia stato efficace perlomeno dal punto di vista televisivo e Maria De Filippi potrebbe poter approfittare di questo per la nuova stagione televisiva di Uomini e Donne. Sembra, infatti, che la presentatrice abbia già in mente la nuova tronista e che sia un volto amatissimo del dating show di Canale 5, ovvero la verace opinionista Tina Cipollari.

“Delusa dalla volubile Ida Platano, la De Filippi adesso vuole Tina Cipollari sul trono: “C’è un uomo per te”. […] Che cosa ha in mente Maria per il prossimo settembre. Vuole davvero Tina sul Trono Over, quello che è stato nei mesi scorsi di Ida Platano”.

Questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv negli ultimi giorni, ma sono mesi che si parla di questa possibilità dato che Tina è davvero molto seguita dal pubblico e ora è single da diverso tempo. Del resto Maria ha introdotto deliberatamente l’argomento proprio nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, con il siparietto dal sapore trash con Giucas Casella e sulla presunta love story con l’opinionista. Certo a quel punto si porrebbe il problema di chi mettere al posto della Cipollari, dato che il suo ruolo è uno dei più amati dal publico del programma di Canale 5. A voi piacerebbe vedere Tina sul trono?

