Uomini e Donne, riavvicinamento in corso tra Ida Platano e Mario Cusitore?

Nelle ultime ore, sono emerse indiscrezioni che suggerirebbero tentativi di riconciliazione tra l'ex controverso corteggiatore Mario Cusitore e l'ex tronista di Uomini e Donne, Ida Platano. La 42enne siciliana, come è noto, ha concluso il suo percorso sul trono senza scegliere nessuno.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Presto buone notizie!"

Mario Cusitore, in seguito all'ennesima segnalazione che si è rivelata veritiera, è stato eliminato dall'ex dama del trono over mentre l'altro corteggiatore alla corte della Platano, Pierpaolo Siano, ha deciso di lasciare autonomamente il programma in seguito ai vari comportamenti di Ida che l'hanno inevitabilmente deluso e allontanato. La Platano infatti, sembrava molto più protesa e interessata a Mario al quale ha dato anche molte possibilità. I due sono tornati in studio nel corso dell'ultima settimana di messa in onda del dating show e Mario ha rivelato di aver raggiunto Ida a Brescia senza tuttavia avere la possibilità di parlarle. In studio l'ex tronista ha ribadito di non credergli e ribadito la sua decisione di non voler dargli alcuna possibilità nonostante l'ex corteggiatore abbia dichiarato di provare dei sentimenti reali e importanti verso di lei.

Ieri, Mario, ha pubblicato una storia su Instagram di Ciro Petrone che ha attirato l'attenzione degli appassionati del programma di Canale 5. In un breve video, l'ex gieffino chiede a Mario se "ha messo la testa a posto". La risposta di Mario ha sollevato la curiosità dei follower:

"Ciro, io la testa l’ho sempre avuta a posto. Però se tu aspetti, avrai buone notizie."

L'attore ha poi aggiunto: "Io ci credo tanto nell’amore, lo sai? Sono molto sentimentale!"

E non è finita qui perché è arrivata una segnalazione arrivata in direct all'esperta di gossip Deianira Marzano che confermerebbe che per Ida e Mario ci potrebbe essere riapertura inaspettata Un'utente le avrebbe scritto che l'ex corteggiatore, ancora innamorato di Ida, farà tutto il possibile per riconquistarla:

"Deia, io e Mario abbiamo un’amica in comune. Lui le ha confidato che è innamorato di Ida. Ha capito di aver sbagliato e che farà di tutto per riconquistarla. Quindi può essere che si stiano risentendo."

