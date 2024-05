Gossip TV

Dopo l'annuncio della fine della storia con Marco Antonio Alessio, conosciuto a Uomini e Donne, Emanuela Malavisi ha rotto il silenzio e ha pubblicato un lungo messaggio sui social.

Solo ieri, 28 maggio, è giunta la notizia che tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, ex protagonisti di Uomini e Donne, è tutto finito: la coppia del trono over del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, infatti, ha deciso di non proseguire la loro storia d'amore. Dopo alcuni mesi di rumors su una presunta crisi tra loro, è arrivata l'ufficialità della fine del loro amore. E, ora, a rompere il silenzio è stata la dama del trono over.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi rompe il silenzio dopo la fine della storia con Marco Antonio Alessio

La coppia aveva lasciato insieme il programma a dicembre e, nonostante sembrasse procedere tutto alla perfezione, purtroppo, la loro storia si è interrotta e i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Dopo l'annuncio della fine del loro amore, a rompere il silenzio, per la prima volta è stata Emanuela Malavisi.

L'ex dama del trono over ha deciso di pubblicare un lungo messaggio su Instagram e raccontare come sono andate le cose tra lei e Marco Antonio Alessio. Malavisi ha tenuto però a precisare che non c'erano colpe da addossare ad altri e che fino alla fine tra lei e l'ex compagno c'è stato il massimo rispetto e affetto e nessun tradimento li ha portati a dividersi:

"Scusate la mia assenza, sento il vostro affetto, la vicinanza e il calore che in questo momento mi state dando. Vi chiedo di rispettare le persone che siamo, i nostri sentimenti (qualsiasi essi siano) e il nostro dolore perché qui nessuno ha colpe. C'è stato rispetto reciproco dall'inizio alla fine e ci abbiamo creduto tanto entrambi in questa relazione. Evitate di screditare l'altro o di giungere a conclusioni affrettate, fare mille congetture. Stiamo cercando di mantenere buoni rapporti, civili, nel rispetto degli 8 mesi trascorsi insieme. Stateci accanto in modo pulito"

Oltre al lungo messaggio, Emanuela ha anche tolto il tag del cavaliere nell'unico video che è ancora presente sul suo profilo Instagram. L'ex dama, infatti, ha deciso di cancellare tutte le foto di coppia, pronta a guarire il suo cuore e voltare pagina. Al momento, Marco Antonio Alesiso non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio si sono lasciati

La coppia aveva lasciato insieme il programma di Maria De Filippi verso dicembre ed era tornata in trasmissione qualche mese dopo, per raccontare come andasse avanti la loro storia. In quell'occasione, Emanuela Malavisi aveva anche letto una romantica lettera al compagno e gli aveva detto per la prima volta "ti amo".

Da allora, sono passati mesi e sono aumentate le voci di una presunta crisi tra i due, testimoniate dall'assenza dai social e da un video pubblicato da Emanuela Malavisi nel quale sembrava che la dama chiedesse al cavaliere di non dimenticare i bei momenti insieme.

In quel momento, Marco Antonio Alessio aveva pubblicato un lungo messaggio, svelando che dietro le cause della crisi c'erano diversi motivi: la distanza fisica, i ritmi lavorativi che non consentivano loro di viversi la storia come avrebbero voluto e da lì incomprensioni e litigi. A distanza di qualche mese da quel momento, però, la coppia si è detta addio definitivamente, con estremo dispiacere anche dei fan.

