Uomini e Donne, Maria De Filippi ci riprova: a settembre un volto del Trono Over in veste di tronista?

Sembra che Maria De Filippi abbia intenzione di replicare, nonostante il trono di Ida Platano non si sia concluso con un lieto fine, scegliendo un volto del parterre over come tronista.

A settembre torna Uomini e Donne e c’è grande attesa per la nomina dei nuovi tronisti in carica. Maria De Filippi, si mormora, potrebbe tentare nuovamente il colpaccio con un volto del trono over dopo l’esperimento con Ida Platano che, sebbene non ha premiato la dama bresciana con l’amore, ha senza dubbio premiato il dating show di Canale 5 in fatto di share. Ecco le Anticipazioni.

Uomini e Donne, le Anticipazioni sulla nuova stagione

I fan di Uomini e Donne sentono terribilmente la mancanza del dating show di Canale 5 e la pausa estiva sembra essere troppo lunga per loro. Per fortuna, per tutti gli appassionati del programma, arriva il momento di seguire nuovi gossip e spoiler sulla nuova stagione, che torna a settembre 2024, con grande curiosità riservata soprattutto per la scelta dei nuovi tronisti. L’esperimento di Maria De Filippi con Ida Platano, volto storico del trono over, nei panni di tronista non è andato come sperato per la dama bresciana che è rimasta con un pugno di mosche in mano, ma è andato invece benissimo a livello di share, tanto che si mormora che la presentatrice voglia ritentare il colpaccio.

Tante le coppie che si sono formate nell’ultima stagione di Uomini e Donne, ma anche tanti amori che sembravano essere sbocciati e poter girare, per poi finire dopo pochi mesi tra accuse reciproche e ripicche. E, se Maria dovesse decidere di replicare la sua scelta, proprio tra queste coppie scoppiate potrebbe esserci il nuovo tronista in carica. Non sarà Gianni Sperti, che ha commentato la possibilità di cercare l’amore nel programma, e neppure Tina Cipollari sebbene questa scelta garantirebbe la massima attenzione da parte del pubblico dato che la verace opinionista è amatissima e vanta un folto numero di fan. Ecco le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio nuovo tronista?

Nell’ottica del nuovo filone che Maria De Filippi sembra intenzionata a portare avanti, visto il successo del primo esperimento con Ida Platano, spunta immediatamente il nome di Marco Antonio Alessio. Il protagonista del trono over ha ricevuto tantissimi complimenti per il suo percorso e per le dimostrazioni a Emanuela Malavisi, con la quale ha lasciato Uomini e Donne per vivere la relazione lontano dalle telecamere. Oltre ad essere un uomo indubbiamente affascinante, Marco Antonio ha anche la giusta età per poter sedere sul trono classico senza essere fuori luogo, e avrebbe uno stuolo di corteggiatrici da far invidia a chiunque, almeno stando al numero dei consensi che raggiunge sui social.

Dopo la rottura con Emanuela, Alessio potrebbe tornare a settembre insieme ad altri volti storici del trono over, ma questa volta Maria lo vorrebbe sul trono per assicurarsi nuovi imperdibili colpi di scena. Se così fosse, non è escluso anche il ritorno di Malavisi chissà, magari proprio a corteggiarlo o semplicemente nel parterre dove gli darebbe certamente filo da torcere. Sicuramente il pubblico apprezzerebbe il ritorno del cavaliere e dunque Maria farebbe bene ad approfittarne.

