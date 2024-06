Uomini e Donne, Gianni Sperti pronto a mettersi in gioco nel parterre over?: "Non so gestire bene i miei sentimenti, ma..."

Gossip TV

Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, parla di una sua possibile partecipazione nel parterre over e classico del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Gianni Sperti è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, l'opinionista si è raccontato a cuore aperto e parlato della possibilità di vederlo come cavaliere nel parterre over o come tronista.

Gianni Sperti tronista o cavaliere? Parla lui

Uomini e Donne è finito da poco, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Negli ultimi giorni, infatti, l'opinionista Gianni Sperti ha rilasciato un'intervista al magazine del dating show di Maria De Filippi in cui si è raccontato e parlato di una sua possibile partecipazione alla trasmissione come cavaliere o come tronista:

Non succederà mai, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista: non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun'altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un'intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un'intesa solamente fisica mi annoierebbe.

Gianni Sperti ha poi continuato commentando l'ultima stagione di Uomini e Donne. Lo storico opinionista del dating show di Canale 5 ha colto l'occasione per rivelare qual è stato, per lui, il momento più bello ed emozionante e quello che invece gli è piaciuto di meno:

Il momento più bello di questa stagione è stata la scelta di Alessandro con la signora Maria Teresa. Mi sono emozionato e mi ha confermato che l'amore è per tutti e non ha età. Il momento che mi è piaicuto di meno potrei fare un elenco. Due episodi mi hanno sconcertato: la scoperta della falsità di Mario Cusitore e le offese pesanti che Aurora ha rivolto a Cristina.

Flirt in corso tra due volti noti di Uomini e Donne e del Gf

A proposito di gossip ed ex protagonisti di Uomini e Donne, è scoppiato l'amore tra un ex corteggiatore del dating show di Canale 5 e un'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. Stiamo parlando di Andrea Foriglio e Guendalina Canesse. A confermare l'indiscrezione lanciata da Amedeo Venza è stata lei tramite una storia pubblicata sui social: "Eh si, è proprio come ha scritto Amedeo Venza, sono ufficialmente fidanzata".

