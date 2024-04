Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta gli opinionisti, Tina Cipollari perde la calma: caos in studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi ha bacchettato gli opinionisti, ma questo non ha fermato Tina Cipollari dal perdere la calma ed è scoppiato il caos in studio. Ecco cosa è successo!

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si riprende dal trono over con Cristiano e Giulia, per poi proseguire con le dinamiche di altri protagonisti. Il comportamento di Tina e Gianni provoca l'intervento di Maria De Filippi, che bacchetta i due opinionisti. Lite furiosa tra Tina Cipollari e Tiziana al centro studio. Ma anche il trono classico di Daniele Paudice traballa sotto i doppi colpi di Marika e Gaia!

Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta Gianni Sperti e Tina: "Due pesi e due misure con voi" [VIDEO]

Gli opinionisti insinuano che tra Cristiano e Giulia sia successo qualcosa di molto più profondo, ma i due negano. Nonostante le insistenze, la dama nega di voler ballare e chiarire con il cavaliere e solo dopo un exploit di Tina Cipollari la dama accetta di ballare. Dopo il ballo, Tina ironizza su Mario Cusitore, perché ha notato come Ida e Pierpaolo hanno ballato vicini e complici e si complimenta con la tronista, perché la vede molto presa dall'altro corteggiatore. Dopo qualche battibecco si sposta l'attenzione sul trono over con Manuel e Loredana. La dama ammette di essere stata titubante con lui perché hanno 11 anni di differenza e lei ha già 3 figli ed era restia a frequentarlo, ma ammette che il suo atteggiamento e la sua maturità la stanno conquistando. Super imbarazzato, Manuel ammette di essere altrettanto molto preso da lei e che vorrebbe continuare a conoscerla.

Tocca a Sabrina sedersi al centro studio: la dama sta conoscendo Maurizio, più giovane di lei e con cui ci sono già stati diversi baci, ma nell'ultima puntata ha anche conosciuto Fabrizio, con cui si è sentita. La ritrosia di Sabrina però e l'aver dato il numero a un altro uomo fa pensare agli opinionisti che in realtà la dama non è davvero interessata al primo cavaliere.

Dato che vede gli opinionisti tropppo accaniti nel giudicare l'atteggiamento un po' superficiale di Sabrina, Maria De Filippi bacchetta Tina e Gianni, accusandoli di vederci del marcio, perché è donna, ma ci sono diversi uomini nel parterre che fanno la stessa cosa. La conduttrice del dating show di Canale5 svela che c'è anche un altro corteggiatore per Sabrina e la dama accetta entusiasta: si chiama Tino, per la gioia di Tina, che non perde occasione per chiedergli spiegazioni sul nome. Quando Sabrina accetta di tenerlo e Maurizio non batte ciglio, l'opinionista si scaglia contro lui e gli dà dello zerbino!

Uomini e Donne, lite furiosa tra Tina e Tiziana: a farne le spese...un peluche anti-stress!

Ma la furia di Tina si riaccende poco dopo, perché al centro studio si siede Tiziana, che sta uscendo con Salvatore: ma la dama ammette che non ha più accettato di uscire a colazione con il produttore, perché non lo riteneva opportuno. A queste parole, Tina esplode e accusa la dama di essere senza vergogna nello stare al centro studio. Anche Ida ammette che dopo una seconda cena ha compreso che tra lei e il produttore non può esserci altro che amicizia.

La terza dama, Alessia, dichiara che non ha intenzione di uscire con lui perché il cavaliere ha deciso di non ballare con lei, ma con Tiziana, quando era con lei che non aveva mai nemmeno parlato. Gianni e Tina credono solo a Ida, mentre accusano Tiziana e Alessia di mentire spudoratamente. Scoppia una nuova lite tra Tiziana e Tina, con l'opinionista che viene presa sottogamba da Aurora Tropea che prova a smorzare la tensione regalandole un piccolo peluche e il gesto provoca la reazione di Tina, che manda a quel paese la dama, ma viene anche applaudita dallo studio.

Spazio al trono classico con Daniele Paudice che ha avuto in esterna un chiarimento molto acceso con Gaia: la corteggiatrice, infatti, non gli ha ancora perdonato di aver portaro in esterna Marika ed essersi avvicinato molto a lei e di aver rincordo Valery. Dato che durante l'esterna Gaia sparla di Marika e Valery, in studio la prima attacca il tronista perché si è giustificato con Gaia sul contatto fisico che hanno avuto in esterna e a lei non è piaciuto questo comportamento. Daniele si trova tra due fuochi quando anche Gaia lo attacca perché non le presta attenzione. Ma anche il tronista le dice che non vuole più fare un'esterna come quella del video, perché è stata un'occasione sprecata per lui. Alla fine Daniele e Gaia fanno pace e ballano insieme.

