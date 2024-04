Uomini e Donne, tra Tiziana Riccardi e Tina Cipollari volano stracci: "Fai la timida, ma poi partecipi alle sfilate! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, sono volati stracci tra la dama del trono over Tiziana Riccardi e Tina Cipollari! Vediamo cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, comincia con il trono classico che vede al centro studio protagonisti della trasmissione Ida Platano e i suoi corteggiatori. Il trono over, invece, vedrà un focus sulle vicende di Tiziana, attaccata nuovamente da Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Ida ammette di voler restare per un gesto di Pierpaolo, ma poi non fa altro che cercare Mario! [VIDEO]

Maria De Filippi fa entrare Ida Platano e manda in studio un video del dopo puntata del tentativo della tronista di lasciare il programma: Mario Cusitore l'ha raggiunta in camerino e le chiede di non andarsene, perché al solo pensiero si sente male. Ida, però, non sembra convinta e nonostante il corteggiatore l'abbracci, non riesce a credere del tutto alle sue parole. Alla fine, però, i due sembrano far pace. In studio, Gianni commenta che non si aspettava che il corteggiatore le dicesse di uscire insieme dal programma. Invece, Tina Cipollari afferma che queste erano le frasi perfette per far abboccare all'amo Ida. La conduttrice afferma che la tronista non aveva cambiato idea ancora dopo Mario e svela che anche Pierpaolo le ha fatto una sorpresa alla tronista e si è presentato sotto casa sua per parlare con lei e convincerla a non andar via. Il corteggiatore si è anche recato il giorno dopo al salone di Ida e le ha fatto un'ulteriore sorpresa. I due si sono abbracciati e baciati e la tronista è apparsa più sorridente.

In studio, gli opinionisti sono dalla parte di Pierpaolo, ma Ida subito ribatte che anche Mario si è fatto sentire con diversi messaggi e lo difende, anche se Gianni lancia una stoccata affermando che tutto è successo perché lei si è lamentata del loro comportamento. Entrano anche i corteggiatori e Pierpaolo ammette di aver sentito molto la sua mancanza e che ha pensato a lei tutto il tempo e Ida commenta che è contenta che lui si si aperto e che è stato questo suo gesto a convincerla a tornare. A queste parole, Mario si mostra infastidito, perché ritiene che se la tronista non ha saputo apprezzare le sue parole, allora, forse, vuol dire che non ci tiene davvero. Gli opinionisti commentano che è strano che Mario non si sia infuriato, come le altre volte e che ha imparato a memoria il suo copione.

A stemperare la tensione ci pensa la padrona di casa che svela che entrambi hanno portato una torta per il compleanno di Ida e hanno comprato il regalo nello stesso posto! All'arrivo delle due torte, Tina commenta negativamente la torta di Mario, perché è raffigurata Ida sul trono rosso con lui seduto e circondato dagli oggetti del mestiere della tronista. Invece la scatola del regalo di Pierpaolo ha una foto di loro due insieme che sorridono. Tina continua a commentare i regali dei due corteggiatori e ricorda a Ida di valutare bene chi dei due è veramente la persona adatta a lei. Alla fine, però, Ida decide di ballare con Mario.

Uomini e Donne, le accuse di Tina verso Tiziana: "Esci con Salvatore perché è un produttore."

Spazio al trono over con Salvatore che si siede al centro studio con TIziana, Ida e Aurora, una nuova dama: immediatamente, Tina commenta di aver visto Tiziana sui social in minigonna e piuttosto spigliata alla presenza di un presentatore durante un concorso di bellezza. E, ovviamente, inizia una nuova discussione tra la dama e l'opinionista!

Quando Angelo interviene e commenta che se la dama è bella, perché non può partecipare ai concorsi di bellezza, Tina si infervora anche con lui e gli dice che a essere criticato non è questo aspetto, ma il suo modo di rapportarsi ai corteggiatori nel programma. Tiziana si infuria e inizia a urlare contro Tina.

Sul fronte Salvatore, la dama però non sa bene cosa fare, perché il cavaliere non le ha dato molte certezze, mentre sia Ida sia Aurora vogliono continuare a conoscerlo. Barbara si dimostra contraria all'interesse delle due dame per il suo ex corteggiatore e ribadisce che per lei è fondamentale l'attrazione fisica, mentre si Ida sia Tiziana commentano che per loro è importante di più l'attrazione mentale. A queste parole, però, Tina di nuovo attacca Tiziana e le fa notare che se ha accettato il numero di Salvatore è perché qualcosa doveva averla colpita, ma visto che è incerta se continuare allora, forse, non è così convinta di voler uscire con lui.

