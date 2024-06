Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio replica alle insinuazioni sulla fine della storia con Emanuela Malavisi

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio, ha voluto rispondere pubblicamente ad una segnalazione che riportava di essere ancora interessato a Roberta Di Padua.

Dopo giorni di indiscrezione e congetture riguardo la fine della loro relazione, Emanuela Malavisi ha pubblicato una storia su Instagram per chiarire la situazione sulla fine della relazione con Marco Antonio Alessio, nata nel dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio smentisce che nella rottura con Emanuela c'entri Roberta Di Padua

L'ex dama ha spiegato di aver preso la decisione, insieme all'ex cavaliere, di concludere il loro rapporto a causa della distanza e di alcuni problemi interni alla coppia. Emanuela ha poi chiesto a tutti i loro follower di rispettare questo delicato momento e di sostenerli con discrezione. Successivamente a questo annuncio, l'esperta di gossip, Deianira Marzano, ha condiviso una segnalazione ricevuta da un utente secondo cui Marco Antonio avrebbe lasciato la Malavisi perché ancora interessato a Roberta Di Padua. La segnalazione affermava che in un bar di Tricase, Marco Antonio, avrebbe confidato ad alcuni amici di aver contattato Roberta Di Padua e che lei sarebbe in crisi con Alessandro Vicinanza Negli ultimi giorni, infatti, Roberta e Alessandro sembravano essere scomparsi dalla scena, suggerendo problemi nella loro relazione.

Marco Antonio, secondo la segnalazione, non avrebbe mai dimenticato Roberta. In risposta a queste voci, l'ex cavaliere ha deciso di intervenire personalmente per smentire quanto riportato. Ha dichiarato che una pagina aveva pubblicato quello che doveva essere uno scoop, ma che in realtà non lo era, e che avrebbe tentato di contattare la pagina per chiarire, ma è stato bloccato. Marco ha voluto smentire pubblicamente queste affermazioni, sottolineando che in un momento delicato come la fine di una relazione, non è giusto inventare notizie per creare scandalo. Ha espresso il suo rispetto per Emanuela, affermando che continuano a sentirsi e a mantenere un buon rapporto senza odio. Ha ribadito che nessuno riuscirà a metterli l'uno contro l'altra o a farli litigare, poiché il loro legame umano è la cosa più importante per entrambi. Ha concluso dicendo che, nonostante le cose non abbiano funzionato tra loro, si vogliono bene e si stimano reciprocamente.

