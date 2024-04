Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio conferma le voci sulla crisi con Emanuela Malavisi: "Siamo in pausa"

Gossip TV

L'ex cavaliere di Uomini e Donne Marco Antonio Alessio e l'ex dama Emanuela Malavisi sarebbero in crisi. Arriva la conferma della notizia dal diretto interessato. Ecco cosa è stato rivelato!

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ci fosse una forte crisi. E, ora, a confermarlo sono arrivate le parole dell'ex cavaliere che ha raccontato come stanno le cose tra loro.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sono in crisi, parla l'ex cavaliere!

Sui social erano apparse molti insistenti le voci che parlavano di una crisi tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alesso: la coppia del trono over aveva abbandonato il programma qualche mese fa e sembrava vivere la relazione lontano dalle telecamere con molta serenità, godendosi tutti i momenti insieme e riuscendo a vedersi alla minima occasione.

Tuttavia, i fan della coppia avevano notato che Emanuela Malavisi aveva pubblicato un video sul suo profilo che lasciava intendere che tra lei e il cavaliere non ci fosse più un'aria di serenità e che i due si fossero allontanati. Nel messaggio che accompagnava il video, infatti, l'ex dama ha scritto alcune parole che lasciavano intendere la crisi con il compagno:

"Manca all’occhio la vista del sole che va a riposare dietro al mare. Manca al naso il tuo profumo fatto di salsedine e tramonti, manca alla pelle quei brividi, manca all’orecchio il rumore delle nostre risa, manca alla bocca il sapore dei tuoi baci e tradizione, manca alle mani un altra pelle, manca L’aria ai polmoni a volte… Ma più di tutti, manca al cuore…. la sua metà"

Nonostante l'ex dama non abbia fornito ulteriori particolari, i fan hanno subito intuito che tra lei e Marco Antonio Alessio ci fosse aria di crisi e i sospetti sono diventati certezza quando è stato l'ex cavaliere ha raccontare che tra lui ed Emanuela le cose non sono più come prima. Il cavaliere ha ammesso che tra lui e la compagna ci sono degli alti e bassi molto difficili e che da qualche tempo a questa parte stanno cercando di navigare la distanza e i momenti no:

"Mi sembra giusto iniziare rispondendo ad una domanda che mi avete fatto spesso, ovvero se io e Emanuela stiamo ancora insieme, se ci siamo lasciati… come in tutte le coppie esistono periodi di alti e di bassi e da qualche settimana a questa parte stiamo vivendo un periodo di bassi e quindi ci siamo un po’ allontanati perché a volte il non sentirsi, la distanza, il non vedersi, ti fa capire meglio come vanno le cose, no? Non c’è mai stata un’ufficialità sul fatto che noi ci siamo lasciati perché di fatto non ci siamo lasciati. Posso dire che ci siamo presi un periodi di riflessione. Non credo di essere l’unico a vivere un periodo del genere, nemmeno lei e non siamo l’unica coppia al mondo che può vivere periodi poco felici. L’importante è riuscire a superare questi periodi difficili, giusto?

Il cavaliere ha proseguito dicendo che stanno vivendo un momento buio e cercano di superarlo nel migliore dei modi:

"Siamo nel periodo più brutto, cerchiamo di superarlo nel migliore dei modi. Uno dei motivi per cui non avete mai visto in questo ultimo mese storie insieme è proprio perché volevamo capire un po’ di cose"

