Uomini e Donne, Marco Alabiso commenta caustico il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

L’ex cavaliere di Ida Platano non ha dubbi: a Uomini e Donne c’è spazio per il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri ma con un amaro epilogo.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono sempre più vicini e tutti scommettono sul ritorno di fiamma. Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, Marco Alabiso ha commentato ciò che sta accadendo tra i due protagonisti del Trono Over, scommettendo sul destino della coppia.

Uomini e Donne, Marco contro Riccardo Guarnieri

Dopo il ritorno a Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri, Ida Platano non è stata più la stessa. La dama bresciana non ha saputo nascondere i sentimenti che ancora la spingono verso il suo ex, vedendolo iniziare nuove frequentazioni e insistere davanti al due di picche di Gloria Nicoletti. Se inizialmente Ida ha cercato di resistere, iniziando la conoscenza di Marco Alabiso con il quale si è lasciata andare anche a baci focosi, immortalati da passanti curiosi, ormai la dama non può più frenare l’amore che sta sbocciando nuovamente per Riccardo.

Il cavaliere pugliese, nel frattempo, ha fatto intravedere le crepe delle sue reali intenzioni e si è lasciato andare alle lacrime tra le braccia di Ida, commosso dalla canzone che gli ricorda uno dei loro momenti più belli, ovvero la proposta di nozze. Così, Platano ha chiuso in fretta e furia con Marco, il quale si è sfogato sulle pagine di Mondo Tv, parlando malissimo di Riccardo.

“Penso che Riccardo mi temeva siccome sin dall’inizio ha visto che Ida con me era più coinvolta rispetto agli altri che ha frequentato. Quindi forse – scusami il termine- gli ha bruciato un po’ il c***, perché ha capito che poteva esserci qualcuno che avrebbe potuto mettere i bastoni tra le ruote.Lo dimostra il fatto che mi ha attaccato più volte e cercato sempre il confronto. Non ci lasciava mai non vivere la storia con tranquillità. Si, ritorneranno insieme ma per litigare e lasciarsi un’altra volta, quindi per portare avanti ancora di più la loro agonia, perché loro vivono in agonia entrambi”.

Come tanti fan del programma di Maria De Filippi, Marco è certo che Ida e Riccardo torneranno insieme, ma che la loro relazione non sia destinata a funzionare a lungo termine. La causa? Riccardo è un narcisista che vuole vedere le donne cadere ai propri piedi, così come è stato con Gloria, una delle dame che hanno suscitato l’interesse di Marco, che si è allontanata per poi doversi confrontare con il pugliese su una relazione che non è neppure mai iniziata.

