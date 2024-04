Uomini e Donne, Marcello Messina sbraita contro Jasna Amodei: "Dignità zero, pensa al tuo percorso" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, il trono over vede la lite accesa tra Marcello Messina e Jasna Amodei. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne di oggi, 12 aprile, su Canale5, riprende dalle dinamiche del trono over con Renata e Gianni, per poi proseguire con un'accesa lite tra Marcello e Jasna. Il trono classico vede Daniele aggredito dalle sue corteggiatrici, mentre Ida lo sostiene apertamente.

Uomini e Donne, Marcello aggredisce Jasna: "Dignità zero, pensa al tuo percorso" [VIDEO]

Renata al centro studio si siede con aria infastidita e subito si percepisce che tra lei e Gianni le cose non vanno bene: il cavaliere racconta che una donna conosciuta su Fb e con cui ha fatto amicizia lo ha contattato per vederlo e conoscerlo di persona. Questo incontro, però, è avvenuto durante un appuntamento con Renata, che non ha nascosto il fastidio per ciò che è successo. In studio, Tina attacca il cavaliere, che però viene giudicato in generale solo come "ingenuto e un po' leggero".

Gianni commenta che la dama non è parsa mai molto convinta dall'inizio e che forse questa è solo una scusa. Il cavaliere ribadisce che lui non ha mai cercato questa donna e che è interessato a lei, però, Renata svela che il cavaliere ha la tendenza a raccontare barzellette e un po' questo suo comportamento l'ha stufata. Maria De Filippi annuncia che c'è un corteggiatore per lei e Gianni decide quindi di risedersi, per lasciare spazio a Sandro, originario di Viterbo e quindi compaesano di Tina. Alla fine Renata accetta di conoscerlo e i due ballano insieme.

Si passa a Tiziana e Marcello, su richiesta di Tina: il cavaliere ammette che la troverà sempre una bella donna, ma che non è scattata a livello caratteriale. Interviene Jasna e dichiara che era chiaro già dalla prima uscita che il cavaliere non avesse interesse per lei. Ma il suo intervento provoca un'accesa discussione tra il cavaliere e la dama, perché Marcello accusa Jasna di essere bugiarda e di "fantasticare" sugli uomini per poi esserne delusa, ma in sua difesa intervengono Diego e Cristiano, con cui la dama è uscita. Entrambi sostengono che Jasna non ha mai nominato Marcello e quando è capitato ne ha parlato bene. Tuttavia, è evidente che il cavaliere abbia ancora il dente avvelenato con l'ex fidanzata. Interviene Daniele Paudice che dichiara, pungente, che a Marcello piacciono più giovani e fa riferimento a Valery, per la quale il cavaliere ha espresso il suo interesse.

Si siedono al centro studio Ernesto e Marianna: la dama racconta di come il cavaliere abbia cercato più di una volta di baciarla e sia stato molto esplicito nei suoi confronti. Ernesto non nasconde di essere molto attratto dalla dama, ma Marianna non è sprovveduta e ammette che ciò che sta cercando è molto diverso ed è stanca di farsi vedere anche come una bambola e basta e che non vorrebbe proseguire se questi sono i presupposti. Ernesto promette di comportarsi meglio e la dama accetta di continuare, anche se non sembra molto convinta.

Uomini e Donne, Valery non le manda a dire a Daniele: "La tua parola non vale niente, me ne vado"

Si passa al trono over con Daniele Paudice: il tronista viene attaccato immediatamente da Valery. La corteggiatrice è stanca di restare sulle gradinate mentre sono altre le ragazze che porta in esterna. Daniele ammette che la settimana non è ancora finita e che quando lo deciderà lui la porterà in esterna. Tra i due volano stracci, ma anche Gaia ha da ridire sul suo comportamento, anche se preferisce guardare prima l'esterna con Marika. Durante l'uscita con la corteggiatrice, Daniele e Marika litigano di nuovo perché la corteggiatrice non ha apprezzato le parole del tronista sul suo imbarazzo. Dopo una lite, però, i due fanno pace e Daniele l'abbraccia.

In studio, però, Valery è ancora furiosa e quando Daniele commette una gaffe, parlando solo di due percorsi e non di tre, la corteggiatrice si alza e lascia lo studio. Daniele ammette che non ha intenzione di rincorrerla e passa subito a commentare l'esterna con Marika. Ida interviene e commenta che se ha interesse per Valery potrebbe anche inseguirla e poi ammette che a lei piace molto il tronista, perché è diretto e spontaneo nelle sue reazioni.

Dopo il ballo, però, Gianni e Tina fanno notare che Marcello stava urlando e si lamentava di qualcosa: quando Jasna fa per intervenire, il cavaliere l'aggredisce verbalmente con rabbia. Il cavaliere l'accusa di essere stata falsa con lui e di non aver mai dimostrato affetto per lui nei mesi in cui sono stati insieme.

