Uomini e Donne, Daniele è il nuovo tronista e stronca le corteggiatrici: "Se volete mangiare patatine, c'è il bar" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, viene presentato il nuovo tronista, Daniele, che ha già le idee chiare sulle sue corteggiatrici...

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, inizia con una furiosa discussione nel trono over. Il trono di Brando si prepara alla scelta del trevigiano e in attesa che lui scelga viene presentato Daniele, il nuovo tronista. Ida non è sicura di voler proseguire con Daniele.

Uomini e Donne, Daniele è il nuovo tronista e già ha le idee chiare sulle corteggiatrici: "Andate al bar se volete mangiare patatine" [VIDEO]

Maria De Filippi fa notare a Ida Platano che Cristina Tenuta si è avvicinata a Mario Cusitore per chiedergli di ballare, ma il corteggiatore ha rifiutato. Barbara si intromette e tra le dame nasce una furiosa discussione, perché già in passato Cristina ha lasciato intendere che il corteggiatore le interessasse. La tronista chiede poi spiegazioni al corteggiatore se avrebbe voluto ballare con Cristina e Mario ammette che ha preferito evitare, perché non voleva che Ida pensasse a male. Ma alla tronista la risposta non piace, perché sperava che la risposta fosse diversa. A queste parole, Mario si infuria, perché è l'ennesima prova che la tronista non si fida di lui.

Si passa al trono classico e la conduttrice mostra cosa è successo nel dietro le quinte del trono di Brando: nella scorsa puntata, sia il tronista sia le altre due corteggiatrici hanno deciso di uscire dal programma, oramai stanchi della tensione. Brando svela che si è preso una settimana senza vedere nessuna delle due ragazze e cla conduttrice dichiara che nessuna delle due ragazze ha deciso di venire in studio. Il tronista svela che ha deciso che con la prossima registrazione sceglierà e che vorrebbe che ci fossero entrambe le ragazze così da comunicare la sua scelta. Vista la situazione Maria consiglia a Brando di uscire dallo studio per concordare con la Redazione come contattare le ragazze.

Viene presentato il nuovo tronista: si chiama Daniele e ha 33 anni, come già svelato nel video di presentazione apparso qualche giorno fa sul profilo ufficiale della trasmissione. Maria racconta che il tronista è molto divertente e senza peli sulla lingua e per lui arrivano diverse corteggiatrici, scese per l'appuntamento al buio. Il tronista chiede di poter ballare con una corteggiatrice in particolare, ma prima del ballo non può mancare un siparietto di Tina, che decide di percorrere la passerella del programma, alla maniera delle corteggiatrici, per dimostrare che non è poi così difficile. Ancora spazio al trono over, con Ernesto Russo, per il quale sono scese due dame: Natalie e Carlotta. Il cavaliere decide di conoscere ​solo la prima.

Si torna al trono classico con Ida che ha portato in esterna Daniele: con il corteggiatore ha trascorso una piacevole giornata, ma la tronista in studio è titubante e ammette che la lieve differenza d'età la tiene lontana da lui e che non sente quello che prova per Mario e Pierpaolo. Durante un ballo, Ida scoppia a piangere ed esce dallo studio e la conduttrice chiede spiegazioni al corteggiatore con cui stava ballando, ma Daniele dice solo che le ha detto delle cose su ciò che merita, ma che se vuole sarà lei a dirle. Maria chiede spiegazioni anche a Tiziana del perché stia ancora piangendo e se dipendesse dalle parole di Tina e Gianni. La conduttrice cerca di difendere i suoi opinionisti, ma anche di rassicurare la dama sulla situazione. Mentre tutti sono concentrati su Tiziana, il nuovo tronista chiede di prendere la parola e Maria pensa che voglia rassicurare Tiziana, ma Daniele chiede se può eliminare qualche corteggiatrice, perché alcune sono arrivate in studio per mangiare patatine, da ciò che ha visto.

