Uomini e Donne, Marcello Messina punge Armando Incarnato dopo le ultime sconcertanti dichiarazioni

Il commento di Armando Incarnato a proposito dei look sfoggiati a Uomini e Donne ha suscitato perplessità, anche nell’ex collega Marcello Messina.

Da quando Armando Incarnato ha dato una spiegazione ai suoi continui stravolgimenti in termini di look, il pubblico di Uomini e Donne sembra farsi beffe del cavaliere partenopeo, e così anche un suo ex collega. Marcello Messina, infatti, ironizza sui social e torna a pungere Armando.

Uomini e Donne, Marcello Messina contro Armando Incarnato

Qualche giorno fa, sul web, è apparso un video che racchiude i principali cambiamenti di look di Armando Incarnato, uno dei cavalieri più chiacchierati di Uomini e Donne. Il video ha fatto infuriare il cavaliere partenopeo, che si è sentito ingiustamente deriso e ha voluto spiegare cosa lo spinge ad adottare capigliature sempre più audaci e particolari, ammettendo su Instagram di essere costretto a farlo per rendersi irriconoscibile dai fan, i quali altrimenti lo assalterebbero e non gli darebbero modo di vivere serenamente la propria vita. Una spiegazione audace senza dubbio, seguita da una segnalazione pesantissima su Armando, che mette in dubbio le parole del cavaliere. Nel frattempo, leggendo le ultime dichiarazioni di Incarnato, anche l’ex collega Marcello Messina si è trovato a fare ironia, scrivendo sui social:

“È proprio vero che a volte mi sembra di vivere su un altro mondo, un mondo tutto mio evidentemente. Mi domandavo, perché uno dovrebbe tagliarsi o colorarsi i capelli, uomo o donna che sia. Per esempio prendiamo il mio caso, io me li sono tagliati perché faceva un caldo micidiale e avevo voglia di essere più comodo, più fresco per gli allenamenti e tutto. Invece scopro che uno magari si taglia i capelli o magari si colora per altri motivi! Mamma mia ragazzi”.

Le parole di Marcello sono state condivise da moltissimi fan, che trovano Armando decisamente troppo esaltato all’idea di essere un personaggio pubblico, riconoscibile nel quotidiano, ma c’è anche chi si è schierato dalla parte del partenopeo, costringendo Messina a spiegare la sua provocazione. Il cavaliere ha ribadito che i capelli andrebbero tagliati o colorati per bellezza o per piacersi di più, e che non è plausibile sentire che qualcuno lo faccia per non essere riconosciuto, a meno che non si tratti del Papa!

