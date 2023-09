Uomini e Donne, Manuela porta Carlo in esterna, ma in studio è concentrata solo su Michele [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Manuela Carriero è stata protagonista di un'accesa discussione con Michele, uno dei suoi corteggiatori, ignorando quasi del tutto Carlo, con cui è stata in esterna. Ecco cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne si riparte dal trono over con la situazione di Gemma Galgani e Maurizio Laudicinio, appena tornati dalla Sardegna. Il trono classico vede Manuela protagonista di un'accesa discussione con Michele.

Uomini e Donne, Manuela e Michele discutono: il corteggiatore è un esibizionista?

Nonostante tante difficoltà, Gemma è partita con Maurizio per la Sardegna, come testimoniano anche i video che i due hanno girato del loro soggiorno sardo. Ma in studio, sia gli opinionisti Tina Cipollari sia Gianni Sperti che Barbara De Santi invogliano la dama torinese ad aprire gli occhi, perché è evidente che il cavaliere al momento non sente altro che amicizia per lei, visto anche il modo in cui si comporta nei suoi confronti. Maurizio afferma che si trova benissimo con la dama e che al momento non hanno intenzione di dare una definizione al loro rapporto, ma le sue parole scatenano ulteriori critiche da parte di altre dame del parterre femminile che vedono nel loro rapporto solo amicizia e cercano di convincere Gemma della verità. A sua volta, la dama torinese è convinta di piacere al cavaliere, ma avverte che è trattenuto da qualcosa.

Quando la conduttrice Maria De Filippi le rivela che c'è un nuovo corteggiatore per lei, la dama appare titubante, perché sente di essere interessata a Maurizio e non sa se vuole conoscere altri cavalieri. A intervenire è Tina che obbliga il nuovo venuto a farsi avanti: Gemma non ha intenzione di comprendere la verità, perciò, ci penserà lei a sbloccare la situazione. Il cavaliere in questione si chiama Filippo, è un consulente finanziario in pensione di 68 anni, ed è sceso appositamente per conoscere Gemma. Tuttavia, la dama, per quanto grata dell'attenzione, preferisce mandarlo via. Si apre un'accesa discussione tra Aurora Tropea e Barbara De Santi: la prima accusa la seconda di averla denigrata, perché ha affermato che sembra più vecchia di lei nella conversazione che riguardava Alessio, ferendola enormemente. De Santi non le manda a dire e dichiara che non è un'offesa, ma solo una constatazione di fatto. Anche Tina interviene ricordando ad Aurora che ha detto di tutto sulle dame del parterre, perciò, non dovrebbe lamentarsi per un commento veritiero.

Spazio al trono classico con Manuela che ha portato in esterna Carlo: durante la loro uscita, in riva al mare, la tronista e il corteggiatore chiacchierano e si crea una certa intimità tra loro, anche quando per via del caldo Manuela invita Carlo a togliersi la maglietta se ha caldo. Passeggiando, il corteggiatore si rende conto del disagio che Manuela ha nel lasciarsi toccare e le promette che rispetterà i suoi tempi, perché vuole che sia a suo agio. In studio, Michele è infastidito dall'atteggiamento della tronista perché dice che non ama gli sbruffoni, ma poi ha vissuto un'esterna con Carlo a petto nudo, ma la tronista gli risponde che prima di pensare a ciò che fa lei, dovrebbe controllare i suoi atteggiamenti verso le corteggiatrici di Brando e Cristian. La produzione manda in onda un filmato in cui Michele sta scherzando con Dea e divide con lei un caffè. Manuela ammette anche che una foto pubblicata da Michele sul suo profilo Instagram mentre è nei camerini del programma l'ha infastidita molto, perché le ha dato l'idea che sia una esibizionista. Inoltre, rivela che ha preso la decisione di non portarlo in esterna.

