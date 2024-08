Uomini e Donne, Manuela Carriero su Michele Longobardi come tronista: "Ha sempre puntato al trono, gli auguro..."

Gossip TV

Ieri sono stati rivelati i primi tre nomi dei tronisti di Uomini e Donne e tra loro c'è un volto noto al dating show: Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero. Ecco come ha reagito quest'ultima alla notizia...

Ieri, mercoledì 28 agosto, su Witty Tv sono stati annunciati i nomi dei primi tre tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne: si tratta di Michele Longobardi, ex corteggiatore della precedente tronista Manuela Carriero, di Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, e della new entry Alessio Pecorelli. Ma ecco qual è stata la reazione di Manuela alla scoperta che il suo ex corteggiatore siederà ora sul trono classico del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, la reazione di Manuela Carriero al trono di Michele Longobardi: "Ha sempre voluto il trono"

Dopo aver scoperto che Michele Longobardi, che l'anno scorso era sceso per corteggiarla, ora, avrebbe occupato la poltrona rossa del programma condotto da Maria De Filippi, Manuela Carriero non ha mascherato la sua reazione. Il tronista di Castellammare di Stabia, infatti, l'anno scorso era stato, insieme a Carlo Marini, tra i suoi pretendenti e aveva poi abbandonato il percorso con Manuela, giudicandola troppo insicura e pesante per una storia. Manuela aveva provato a fargli cambiare idea e l'aveva richiamato in studio, ma Michele era stato irremovibile e il trono di Manuela si era concluso del tutto.

A Fanpage.it, l'ex tronista ha espresso la sua perplessità nel vedere l'ex corteggiatore ora tronista del trono classico e ha rivelato che ha sempre sospettato che, in realtà, Michele puntasse al trono, perciò, non è rimasta così sorpresa nell'apprendere la notizia:

"La notizia non mi ha di certo spiazzato, come credo non abbia spiazzato neanche il pubblico a casa. Ho sempre scommesso su questo epilogo. Già durante il mio trono ho espresso più volte il presentimento che lui ambisse a prendere il mio posto. Nella vita però non ho mai avuto la presunzione di non sbagliarmi mai ed è per questo che gli ho dato il beneficio del dubbio."

L'ex tronista ha anche dichiarato che, secondo lei, Michele non ha mai avuto un reale interesse nei suoi confronti, ma che fosse più interessato al dating show e al mondo dello spettacolo che a lei: "Tanto è vero che dopo due esterne - dato l’enorme riscontro social che ha avuto e il volere del pubblico a vederlo sul trono – il suo atteggiamento verso di me è cambiato drasticamente". Manuela ha anche ammesso che non ha certo intenzione di andare a corteggiarlo, perché ha chiuso definitivamente con il suo passato e con il percorso nel dating show dello scorso anno.

Manuela ha poi ammesso che non sa se riuscirà a seguire il programma, per impegni lavorativi, ma che fa il tifo per Francesca Sorrentino, la nuova tronista, ex protagonista di Temptation Island, che considera una cara amica e che stima molto. Infine, ha rivolto il suo personale augurio a Michele Longobardi e nelle sue parole non è mancata una frecciatina all'ex corteggiatore:

"Gli auguro di non sentirsi mai giudicato, inadeguato, umiliato, sbagliato, attaccato come hanno fatto con me, solo per essere semplicemente se stesso. Ora c’è lui seduto sul trono e potrà capirmi e soprattutto potrà comprendere tante cose. Gli auguro di non trovare un’arrivista ma una persona a cui lui interessi davvero. Comunque vada, la vita vera non consiste certamente nell'avere successo o meno in un programma in TV"

Michele Longobardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Originario di Castellammare di Stabia, l'ex corteggiatore si è fatto notare per la sua simpatia e solarità. La conferma che sarà uno dei nuovi tronisti della prossima edizione è arrivata pochi minuti fa, con il suo video di presentazione sui social. Nel filmato, Michele racconta che ha 28 anni e che vive con suo padre, i suoi genitori si sono separati quando aveva 7 anni e questa separazione l'ha segnato per un certo periodo. Tuttavia, ha trascorso un'adolescenza felice, scherzando con gli amici e divertendosi come tutti i ragazzi della sua età. Ancora oggi, dice, è un giocherellone e ha sempre voglia di scherzare.

Michele ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico, quando aveva 19/20 anni, e che è stato per lui un periodo molto difficile, anche nel suo modo di rapportarsi con le donne. Ammette di essere dolce e passionale con le ragazze, ma anche che quando gli piace qualcuna diventa impacciato. Poi scherzando aggiunge:

" Però, vi avviso, sono un baciatore seriale, mi scappa facilmente il bacio. A Uomini e Donne spero di trovare una ragazza con cui condividere la mia quotidianità, mi manca quell'intimità e confidenza da relazione che non vivo da un po'"

