Possibile frequentazione tra i due ex volti di Uomini e Donne, Manuela Carriero e Carlo Marini? Una segnalazione li ha visti insieme a un evento!

Manuela Carriero e Carlo Marini sono stati tra i protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne: lei nel ruolo di tronista e lui in quello di suo corteggiatore. Sebbene ci fosse una certa simpatia reciproca, alla fine, tra i due non ha funzionato e Manuela si è trovata a dire addio al trono, essendo rimasta senza corteggiatori. Di recente, entrambi sono stati avvistati nelle stesse località, facendo sorgere il dubbio di una possibile frequentazione...

Uomini e Donne, Manuela Carriero e Carlo Marini avvistati insieme!

L'ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero ha lasciato il programma di Canale5 senza aver trovato l'amore: i suoi due corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini, infatti, hanno entrambi abbandonato il dating show per l'atteggiamento troppo infantile e sottomesso della tronista. Carlo, tuttavia, è ritornato in tv come tentatore nella nuova edizione di Temptation Island. E lì ha conosciuto e corteggiato Martina De Ioannon, con cui però sembra sia già tutto finito.

Di recente, alcuni movimenti social dei due ex volti di Uomini e Donne hanno scatenato le chiacchiere del web: la coppia, come riporta una segnalazione di Deianira Marzano, infatti, sono stati avvistati insieme in un ristorante a San Benedetto del Tronto. Dalle loro stories risulta che erano con degli amici a tavoli adiacenti, ma poi una foto li ha ritratti insieme intenti a chiacchierare, molto vicini tra loro.

Secondo le foto pubblicate dall'esperta di gossip, sembra che tra i due possa esserci ancora qualche simpatia, sebbene la stessa Manuela, in un'intervista a Fanpage.it abbia dichiarato che Carlo tendeva a essere molto sfuggente e che dopo averle promesso un caffé a Roma, era scomparso senza farsi pià sentire:

" Mi ha scritto un messaggio tre o quattro mesi dopo il trono. Sono rimasta molto sorpresa. Gli ho chiesto: "Come mai mi scrivi?" e mi ha risposto che come al solito penso troppo e che non dovevo farmi tante domande. Mi ha detto che ci saremmo incontrati qualche volta, magari per prendere un caffè. Poi, a Roma, me lo sono ritrovato davanti casualmente. Ha ribadito che avremmo preso un caffè insieme, ma è sparito. [...] L'Ho visto direttamente dalla TV. Alla fine tra me e lui non c'è mai stato niente"

Uomini e Donne, Manuela Carriero sul ruolo di tentatore di Carlo Marini: "Punta al trono"

Sempre nella medesima intervista, Manuela Carriero aveva espresso le sue perplessità sul comportamento di Carlo come tentatore: secondo l'ex tronista del dating show di Canale5, infatti, il ragazzo non era davvero interessato a Martina, ma solo alla visibilità che poteva ottenere in tv e che avrebbe potuto condurlo sul trono di Uomini e Donne:

" Non credo sia interessato a lei. Una cosa che ho sempre pensato sia di lui che di Michele Longobardi è che aspirassero al trono. Ho cercato di farlo capire in tutti i modi. Per questo ho lasciato. Non avevo tempo da perdere. È molto difficile trovare l'amore in tv"

Questa accusa, in realtà, era stata già mossa quando i due corteggiatori erano presenti nel programma di Canale 5. Sia Michele, sia Carlo, infatti, erano apparsi molto a loro agio davanti alle telecamere e, soprattutto, la natura giovale e allegra di Michele Longobardi aveva fatto pensare che potesse essere un probabile candidato al trono.

