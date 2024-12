Uomini e Donne, Manuela Carriero dura contro Michele Longobardi: "Si è mostrato per quello che è veramente"

Gossip TV

Michele Longobardi è stato smascherato e cacciato dallo studio Uomini e Donne. Un triste epilogo che è stato duramente commentato sui social dall'ex tronista Manuela Carriero.

Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne per aver mentito e preso in giro tutti: dalla redazione al pubblico di Canale 5. Un epilogo davvero triste che è stato commentato sui social anche dell'ex tronista Manuela Carriero, che non ha perso l'occasione di lanciare velenose frecciate al campano.

Manuela Carriero stronca Michele Longobardi

L'ultima registrazione di Uomini e Donne ha visto l'uscita di scena di Michele Longobardi. Il motivo? Il tronista campano sarebbe stato scoperto a frequentare anche Alessandra Fumagalli, l'ex scelta del tronista Luca Daffrè. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la ragazza avrebbe inviato foto e video della frequentazione, spingendo così Maria De Filippi a cacciare il tronista dallo studio.

Inutile dire che, subito dopo la registrazione, Michele è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Tra tutti quelli che hanno commentato la fine del trono del campano c'è anche Manuela Carriero. L'ex volto di Temptation Island e tronista di Uomini e Donne, infatti, ha letteralmente sbottato sui social e attaccato duramente il suo ex corteggiatore:

Avevo previsto tutto, sia il suo trono, sia la sua triste fine, in tutti i sensi. Appena lo hanno annunciato tronista mi sono arrivate delle segnalazioni molto particolari. Ma qualcuno pensa davvero che dopo un anno dal suo corteggiamento nei miei confronti, non sia riuscito a trovare una ragazza fuori? Sapevo che si sarebbe mostrato per quello ciò che è [...] Ricordo ancora quando si elogiava a tronista perfetto! Si perfetto a fare schifo! Avrei tanto da dire, ma ora non ho tempo da perdere. Mi dispiace solo per tutte le persone prese in giro [...] Ci siamo scansate un fosso!

Chi è Alessandra Fumagalli, la presunta fiamma di Michele Longobardi

Ma chi è la ragazza che avrebbe smascherato Michele Longobardi durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne? I fan della trasmissione di Canale 5 la ricorderanno sicuramente. Si tratta di Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè, tronista dell'edizione del 2022 insieme a Nicole Santinelli.

Appassionata di surf e amante dei viaggi, riesce a conquistare Luca con il suo carattere solare e dolce tanto che i due decidono di lasciare il dating show di Maria De Filippi dopo poche settimane di conoscenza. La loro storia d'amore, però, dura solo una manciata di giorni. La rottura viene annunciata sui social appena qualche giorno dopo la messa in onda del finale dell'edizione della trasmissione ed è seguita da un acceso scambio di velenose frecciatine tra il modello e la ragazza. Non solo. Dopo la fine della sua relazione con l'ex tronista, Alessandra viene anche paparazzata a pranzo insieme alla "rivale" Alice, altra ex corteggiatrice di Daffrè.

