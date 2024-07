Uomini e Donne, Ludovica Valli svela il sesso del suo terzo figlio: l'emozionante video

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli è in dolce attesa del terzo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio e la coppia ha svelato il sesso del bebè con un tenero video.

L'ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli ha finalmente svelato il sesso del terzo figlio che avrà dal compagno Gianmaria Di Gregorio. Con un emozionante video sui social, la sorella minore di Beatrice Valli ha annunciato se dopo Anastasia e il piccolo Otto Edoardo sarà di nuovo mamma di una femminuccia o un maschietto.

Uomini e Donne, Ludovica Valli svela il sesso del terzo figlio!

A marzo scorso, Ludovica Valli aveva annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio: poco dopo i festeggiamenti per il battesimo di Otto Edoardo, secondogenito nato dall'amore con il compagno Gianmaria Di Gregorio, l'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi aveva rivelato che la loro famiglia avrebbe presto accolto una nuova vita.

A distanza di mesi, finalmente, la sorella minore di Beatrice ed Eleonora Valli ha rivelato il sesso del futuro nascituro. Inizialmente, l'influencer aveva ammesso di non voler rivelare il sesso del bambino, spiegando ai followers che lei e Gianmaria Di Gregorio non avevano alcuna preferenza e che non era importante per la coppia.

L'ex tronista ha anche ammesso che non avrebbe voluto organizzare nessuna festa per l'annuncio della nascita del bambino, il famoso gender reveal, rompendo così la tradizione delle influencer che sono spesso protagoniste di polemiche per l'assurdità di gender reveal party che vengono organizzati.

In più di un'occasione, infatti, Ludovica Valli ha ammesso di non apprezzare molto l'idea di una festa per svelare il sesso del bambino, perché a suo dire: "un figlio è già un dono così". E, parlando della sua terza gravidanza, che ha dichiarato è arrivata in maniera del tutto inaspettata, Ludovica Valli ha raccontato che è stato un dono bellissimo, perché lei e il compagno desideravano da tempo un terzo figlio:

"Nella nostra testa e nel nostro cuore c'era l'idea del terzo figlio, ma non ce lo aspettavamo così presto. Rispetto alle altre due gravidanze, che sono state programmate, questa è stata una sorpresa"

Uomini e Donne, Ludovica Valli mamma tris: l'annuncio del sesso del futuro nascituro

Tuttavia, poche ore fa, Ludovica Valli ha pubblicato un video in cui svela il sesso del terso figlio, sorprendendo i fan che non si aspettavano certo che, dopo la sua iniziale ritrosia, l'ex tronista decidesse invece di condividere con loro la lieta notizia. Nelle stories di Instagram, Ludovica aveva raccontato che la sua gravidanza, ora che è all'ottavo mese, le rende difficile fare un po' tutto, ma per fortuna - anche se il compagno Gianmaria Di Gregorio è spesso lontano per lavoro - nel suo palazzo i suoi vicini di casa la coccolano e non le fanno mai mancare niente.

Scorrendo nelle stories, i followers hanno poi trovato una dolcissima sorpresa: in un emozionante video, Ludovica Valli ha svelato il sesso del terzo bambino e per farlo ha ripreso Anastasia e Otto Edoardo mentre accarezzavano il suo pancione. La sua primogenita esortava il fratellino a poggiare la mno sulla pancia per sentire il bebé muoversi e poi con una voce molto dolce ha esclamato, per poi accocolarsi sulla pancia della mamma:

"La senti la sorellina? Senti la sorellina!"

Con questo emozionante video la coppia ha annunciato che il terzo bambino sarà una femminuccia e che arriverà a breve!

