Uomini e Donne, Ludovica Valli sulla sua terza gravidanza: "Non ce l'aspettavamo, l'abbiamo sempre desiderato, ma..."

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua terza gravidanza, annunciata recentemente.

Qualche giorno fa, l'ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, ha svelato di essere in dolce attesa del terzo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio. Sui social, la sorella di Beatrice Valli ha rivelato ai fan come ha scoperto di essere incinta e quanto siano stati tutti presi alla sprovvista per la notizia!

Uomini e Donne, Ludovica Valli rivela: "Non ce l'aspettavamo, l'abbiamo desiderato ma..."

Su Instagram, Ludovica Valli ha raccontato il turbine di emozioni che l'ha travolta quando ha scoperto di essere nuovamente in dolce attesa:

"Dovete sapere che quando mi dicevano “è arrivato” non ce l’aspettavamo, non ci credevo. Tutti sappiamo come si fanno i figli ma non ci credevo perché comunque con Anastasia ci ho messo un po’ a rimanere incinta. Ed ho avuto un sacco di problemi, sia prima che durante la gravidanza. Con Otto diciamo che è arrivato dopo quasi due anni e nel mentre ho sempre avuto altri problemi…Quindi non ci credevo tanto a questa frase ma è così. Nei nostri pensieri c’è sempre stato il terzo bambino perché l’abbiamo sempre desiderato, dicevamo solo “non ora”. E invece oggi vi dico che è arrivato quando meno ce l’aspettavamo soprattutto perché ci ho messo tanto a rimanere incinta di Bebe

L'influencer ha anche svelato dei problemi legati alla sua seconda gravidanza, che ha portato alla nascita del piccolo Otto e che, nonostante sia trascorso poco tempo dall'arrivo del suo secondogenito, questa esperienza giunge in maniera inaspettata, ma li rende felici:

"Non ce lo aspettavamo ora…Soprattutto dopo quello che abbiamo passato con gli altri bimbi. Per quanto riguarda la stanchezza, farò come tutti, ma poi penso che vada in secondo piano. Ho il diritto di dire “sono stanca” e chi e quando voglio. Perché non posso? Questo mi fa sentire anche un po’ meglio perché magari ci sono persone che si ritrovano nelle mie parole. Ci si fa forza a vicenda, donne con donne, per me è bellissimo. Se sono stanca mi arrangio come ho sempre fatto, ci sarà tutta la vita per riposare. E’ normale essere stanchi con due bambini piccoli, oltretutto senza avere aiuti con loro. Ho solo un aiuto ogni tanto con la casa ma ai bimbi ci voglio pensare io. [...]Mi è venuto il capoparto a dicembre, quando siamo andati a Campobasso dai genitori di Gianma. Avevo la sensazione di vomito ma da ciclo non da gravidanza, avevo tanta fame, mangiavo tanto…Avevo un gonfiore di pancia eccessivo e allo stesso tempo la nausea però mangiavo perché pensavo che mi passasse e invece no. Dopo quattro giorni di nausea ho chiesto a Gianma di andare a comprare un test, lo faccio ed era negativo. Sono abituata a quelle linee, ma forse non si è mai abituati abbastanza. Sotto sotto ci speravo, quindi sono stata muta per giorni, va bene che non era in programma ma lo volevamo il terzo. Quando torniamo il 2 gennaio a Milano io continuo ad avere una fame mai avuta nelle altre gravidanze e allo stesso tempo nausea. Il 4 ne ho fatto un altro perché ero preoccupata che il ciclo non mi venisse più regolarmente. Faccio il test senza dire niente a nessuno ed era positivo."

La coppia ha già scoperto il sesso del bambino in arrivo: l'influencer ha raccontato che il primo a saperlo è stato il compagno, che aveva chiamato il ginecologo per alcune informazioni. Poi, dato che il 2 marzo è stato il compleanno di Ludovica, Gianmaria ha pensato di farle sorprenderla svelandole il sesso del loro terzo figlio!

