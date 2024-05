Uomini e Donne, Ludovica Valli al pronto soccorso per la figlia: "Una delle giornate più difficili da quando sono mamma"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Ludovica Valli, ha raccontato la sua disavventura trascorsa al pronto soccorso. Ecco cosa è successo!

L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne, Ludovica Valli, ha raccontato di aver trascorso drammatici momenti al pronto soccorso per alcuni dolori accusati dalla figlia primogenita, la piccola Anastasia. Quando la situazione è stata finalmente sotto controllo, Ludovica Valli ha raccontato sui social i momenti difficili vissuti. Ecco cosa ha rivelato l'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, il racconto di Ludovica Valli: "Una delle giornate più difficili da quando sono mamma"

Non è certo la prima volta che la piccola Anastasia fa preoccupare così Ludovica Valli: durante la seconda gravidanza, quando l'influencer era in attesa di Otto Edoardo, la primogenita e lei stessa, in vacanza durante il periodo di Natale, fuori dall'Italia, erano dovute rientrare in fretta e furia a casua di una febbre che non voleva saperne di scendere. Viste le difficili condizioni, l'influencer aveva anche preso un periodo di pausa dai social, per potersi occupare al meglio della propria salute e di quella della figlia.

Ora, di nuovo, Ludovica Valli è in dolce attesa del terzo figlio e ancora una volta si trova a dover affrontare quella che lei ha definito "la giornata più difficile da quando è diventata mamma". La piccola Anastasia, ha svelato la madre, accusava dei dolori alla schiena e piangeva così tanto da non volersi alzare neppure dal letto. Vista la situazione, Ludovica Valli ha preso sia lei sia il secondogenito ed è corsa al pronto soccorso, per cercare di capire cosa non andasse.

L'influencer ha brevemente aggiornato i fan su cosa stava succedendo, spiegando che il dolore sembrava essersi attenuato con una tachipirina, ma che era ancora in ospedale ed era in attesa di ulteriori risposte. Solo successivamente è tornata sui social e ha raccontato dei drammatici momenti vissuti e di quanto si sia spaventata:

"È stata una delle giornate più faticose e difficili della mia vita da quando sono diventata mamma. La forza che tiriamo fuori in alcuni momenti della nostra vita è inspiegabile. Stasera vado a letto dandomi più di una pacca sulla spalla e ripetendomi quanto io sia fiera e orgogliosa di me stessa. Della donna e della mamma che ogni giorno i miei figli mi fanno essere. Ma soprattutto grata di tutto ciò che ho. A partire dalla salute dei miei bambini, della mia e di chi amo"

L'influencer ha proseguito il suo racconto, elogiando il coraggio e la maturità dei suoi bambini che di fronte alle difficoltà sembravano riuscire a gestire tutto meglio degli adulti: "Sono stata otto ore in pronto soccorso con due bambini piccoli e incinta". Ludovica Valli ha poi spiegato che, vista la sua gravidanza, non ha potuto accompagnare Anastasia a fare alcune lastre e ha dovuto attendere tutta sola, mentre lei e il fratellino erano fuori dalla stanza. Infine, Ludovica ha ringraziato i fan per il continuo sostegno e affetto che le hanno dimostrato:

"Vederla su quel lettino sola con il suo doudou stretto stretto nelle manine è stato straziante per me. Avrei voluto urlare e piangere con lei. È stata una forza. Ora sta meglio. ha dovuto cominciare l’antibiotico. Dormo con loro perché sono davvero provata. Grazie dei mille messaggi e di tutto l’amore che ci state trasmettendo"

