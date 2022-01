Uomini e Donne, Luca Salatino: "Sto facendo esattamente quello che sento di fare"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni del nuovo tronista di Uomini e Donne.

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'ex corteggiatore ha parlato della sua nuova esperienza sul trono e detto la sua sulla scelta di Roberta Ilaria Giusti.

La confessione del nuovo tronista di Uomini e Donne

Roberta ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Samuele. A pochi giorni dalla scelta, Luca ha deciso di rompere il silenzio e dichiarare: "Vorrei dire a Roberta e Samuele di godersi appieno il momento e di essere felici. Auguro a entrambi di stare bene e spero che abbiano un rapporto sereno. Un grande in bocca al lupo per il loro percorso".

A ogni modo, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha rivelato di non avere rimpianti: "No, non cambierei assolutamente niente: quando vivo il momento agisco in base all’istinto, senza paranoie perchè sto facendo esattamente quello che sento di fare. So di essere impulsivo a volte, ma è proprio questo lato del mio carattere che non mi fa avere ripensamenti e rimpianti".

Dopo la delusione di Roberta, Luca ha deciso di provare a cercare l'amore proprio a Uomini e Donne: "Non ho un prototipo di carattere ideale: sono valutazioni che faccio nel momento in cui conosco una ragazza che mi piace e inizio a rapportarmi con lei".

