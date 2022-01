Uomini e Donne, Federica Aversano: ''Immagino Matteo Ranieri con mio figlio''

Gossip TV

Federica Aversano parla del percorso a Uomini e Donne e dei sentimenti che inizia a nutrire per il tronista Matteo Ranieri.

Federica Aversano ha deciso di mettersi in gioco, dopo anni trascorsi a dedicare la sua completa attenzione al figlio, a rimuginare sul rapporto fallito con il suo ex, desiderosa di conoscere nuovamente l’amore. La corteggiatrice di Uomini e Donne sta avendo qualche problema con Matteo Ranieri, infastidita dalle attenzioni che lui dà alle altre pretendenti, ma tiene duro perché sente che il tronista potrebbe essere quello giusto. Ecco cosa ha rivelato Federica al magazine ufficiale dal dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Federica Aversano si sbilancia su Matteo Ranieri

Sin dal primo ingresso nello studio di Uomini e Donne, è stato chiaro a tutti che tra Federica Aversano e Matteo Ranieri sarebbe nata una complicità forte. Il dolce tronista ha confidato di essere spaventato all’idea che Federica abbia una vita completamente diversa dalla sua, legata indissolubilmente alla felicità del figlio che, sebbene sia il suo bene più prezioso, talvolta non le permettere di vivere come una ragazza della sua età. Ma cosa ha spinto Federica a superare le sue paure e corteggiare Ranieri? “Mi piace la sua educazione, la sua gentilezza, il fatto he sappia stare al suo posto e che sia un ragazzo sincero. Per adesso non c’è nulla in lui che mi spaventa, anche se a volte penso sia molto riflessivo e tenda a dare spazio a ciò che è giusto piuttosto che a ciò che realmente desidera […] Penso sia stato spaventato dal fatto che io sia mamma, soprattutto all’inizio, lui stesso lo ha ammesso. Per Matteo avere a che fare con una ragazza madre è una cosa nuovo e credo che sia giusto che ci rifletta”, ha ammesso la corteggiatrice.

Parlando di un possibile futuro, Federica ha confidato: “Ci tengo a sottolineare che mio figlio un papà lo ha, vive con me ma sua padre è presente. Se un domani Matteo dovesse far parte della mia vita, è probabile che farà parte anche della vita di mio figlio […] Sinceramente immagino Matteo con mo figlio. Credo che le nostre giornate trascorrerebbero all’insegna della semplicità. Ci vedo entrambi alle prese con il nostro lavoro, con la nostra casa, con gli amici… Immagino con lui una vita normale, serena, che poi è la cosa più bella che ci possa essere”.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la corteggiatrice ha avuto qualcosa da ridire a proposito delle attenzioni che Matteo dà alle rivali, e ora vuole spiegare cosa l’ha spinta a scattare in quel modo: “Non mi preoccupano le ragazze che sono scese o scenderanno a corteggiare Matteo, mi preoccupa lui. Per ora non vedo grande trasporto da parte sua verso nessuna […] Quando sono con lui sto benissimo. La cosa che mi ha colpita di più del nostro store insieme è che mi sento capita […] Quando penso alle nostre, ognuna è un tassello in più di certezze e sicurezze. Se vedo una bella uscita di Matteo insieme a qualcun’altra, però, quel tassello scompare e mi tocca tronare alla realtà. Essendo Matteo molto disco, non mi piacere vederlo abbracciare le altre”. Sarà Federica la scelta di Matteo Ranieri?

